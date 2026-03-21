Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Наймасштабніший наліт дронів на РФ: вибухи лунали навіть у Москві, деталі

Марія Николишин
21 березня 2026, 10:02
Росіяни писали про велику кількість вибухів та пожежі.
Дрони атакували Росію / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Вночі дрони масово атакували Росію
  • Під удар могли потрапити об'єкти поблизу авіабази "Енгельс"
  • Також виникла пожежа в районі двох хімічних підприємств

У ніч на 21 березня Росію масово атакували дрони. Під ударом опинилися одразу дев'ять районів Ростовської області, стратегічні об'єкти Саратовщини та підступи до Москви.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

відео дня

Ростовська область

Губернатор Юрій Слюсар заявив, що масована атака охопила майже весь регіон. Росіяни нарахували понад 90 дронів лише у своєму небі. Під атакою були Чертковський, Міллеровський, Тарасовський, Боковський, Мілютинський, Шолоховський, Кашарський, Красносулинський та Каменський райони.

Попри заяви влади про "збиття всіх цілей", Telegram-канали повідомляють про пожежі поблизу логістичних вузлів, які забезпечують окупаційне угруповання в Україні.

Саратовська область

Дрони, ймовірно, атакували об'єкти поблизу авіабази "Енгельс". Влада підтвердила пошкодження житлових будинків (вибито скло). В аеропорту "Гагарін" терміново вводили режим обмежень.

Самарська область

Telegram-канал Astra повідомляв, що вночі жителі Тольятті Самарської області писали про велику кількість вибухів та пожежу. Згідно з аналізом кадрів очевидців, пожежа виникла в районі двох, розташованих неподалік один від одного, хімічних підприємств — "Тольяттикаучук" та "КуйбышевАзот".

Відомо, що "Тольяттикаучук" - нафтохімічне підприємство, що виробляє синтетичний каучук та хімічні компоненти, що використовуються у виробництві шин та гумотехнічних виробів. "КуйбышевАзот" — хімічне підприємство, що випускає азотні добрива та хімічну сировину (капролактам, поліаміди).

Московська область

Мер Москви Сергій Собянін заявив, про нібито збиття щонайменше 28 безпілотників, що летіли на Москву.

Повне відео дивіться у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч проти 19 березня Ставропольский край РФ масовано атакували дрони-камікадзе. Під ударом опинився один із найбільших у світі підприємств-виробників добрив, Невинномиський "Азот".

17 березня у Старій Русі Новгородської області Росії було атаковано АТ "123 авіаремонтний завод". Ймовірно, є влучання в перший цех заводу. На авіазаводі якраз перебували два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які прибули на ремонт.

Також 17 березня в Краснодарській області Росії гриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Головною ціллю атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії вибух у Росії атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ціни злетіли за одну ніч: яка вартість бензину та дизелю 21 березня по АЗС

Ціни злетіли за одну ніч: яка вартість бензину та дизелю 21 березня по АЗС

11:43Україна
ЗСУ майже вибили ворога з Куп'янська, росіяни накинулися на Герасимова - ISW

ЗСУ майже вибили ворога з Куп'янська, росіяни накинулися на Герасимова - ISW

10:50Фронт
Наймасштабніший наліт дронів на РФ: вибухи лунали навіть у Москві, деталі

Наймасштабніший наліт дронів на РФ: вибухи лунали навіть у Москві, деталі

10:02Світ
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти