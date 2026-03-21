Наймасштабніший наліт дронів на РФ: вибухи лунали навіть у Москві, деталі

Росіяни писали про велику кількість вибухів та пожежі.

Дрони атакували Росію

У ніч на 21 березня Росію масово атакували дрони. Під ударом опинилися одразу дев'ять районів Ростовської області, стратегічні об'єкти Саратовщини та підступи до Москви.

Ростовська область

Губернатор Юрій Слюсар заявив, що масована атака охопила майже весь регіон. Росіяни нарахували понад 90 дронів лише у своєму небі. Під атакою були Чертковський, Міллеровський, Тарасовський, Боковський, Мілютинський, Шолоховський, Кашарський, Красносулинський та Каменський райони.

Попри заяви влади про "збиття всіх цілей", Telegram-канали повідомляють про пожежі поблизу логістичних вузлів, які забезпечують окупаційне угруповання в Україні.

Саратовська область

Дрони, ймовірно, атакували об'єкти поблизу авіабази "Енгельс". Влада підтвердила пошкодження житлових будинків (вибито скло). В аеропорту "Гагарін" терміново вводили режим обмежень.

Самарська область

Telegram-канал Astra повідомляв, що вночі жителі Тольятті Самарської області писали про велику кількість вибухів та пожежу. Згідно з аналізом кадрів очевидців, пожежа виникла в районі двох, розташованих неподалік один від одного, хімічних підприємств — "Тольяттикаучук" та "КуйбышевАзот".

Відомо, що "Тольяттикаучук" - нафтохімічне підприємство, що виробляє синтетичний каучук та хімічні компоненти, що використовуються у виробництві шин та гумотехнічних виробів. "КуйбышевАзот" — хімічне підприємство, що випускає азотні добрива та хімічну сировину (капролактам, поліаміди).

Московська область

Мер Москви Сергій Собянін заявив, про нібито збиття щонайменше 28 безпілотників, що летіли на Москву.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч проти 19 березня Ставропольский край РФ масовано атакували дрони-камікадзе. Під ударом опинився один із найбільших у світі підприємств-виробників добрив, Невинномиський "Азот".

17 березня у Старій Русі Новгородської області Росії було атаковано АТ "123 авіаремонтний завод". Ймовірно, є влучання в перший цех заводу. На авіазаводі якраз перебували два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які прибули на ремонт.

Також 17 березня в Краснодарській області Росії гриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Головною ціллю атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

Читайте також:

Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

