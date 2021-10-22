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Зниження цін на газ не буде до початку 2022 року - Байден

22 жовтня 2021, 07:20

Причиною зростання цін на газ глава Білого дому назвав обмеження ОПЕК.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

До початку 2022 року не передбачається зниження цін на газ, заявив президент США Джо Байден.

"Думаю, ви побачите, як ціни на газ знижуються в міру того, як ми увійдемо в наступний 2022 рік. Я не бачу нічого, що могло б статися за цей час, що значно знизило б ціни на газ", - цитує Байдена CNN.

За словами глави Білого дому, висока ціна на газ в даний час обумовлена низкою факторів, деякі з яких пов'язані із закордонним видобутком блакитного палива.

"Зараз ціна за галон в більшості місць близько 3,30 долара. І це через те, що ОПЕК утримує поставки. Тому є багато переговорів, багато людей з Близького Сходу, які хочуть поговорити зі мною. Я не впевнений, що збираюся з ними розмовляти", - додав він.

Дефіцит газу в Європі

В останні кілька тижнів на газових ринках Європи стався різкий зліт цін на природний газ. Ціни стрімко зростають і досягають рекордних показників за останні 13 років. Ситуація спровокована зокрема і діями Газпрому, який в умовах дефіциту газу в європейських газосховищах і на тлі завершення будівництва Північного потоку-2 відмовляється від додаткових поставок палива через українську ГТС.

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18 жовтня ціна на газ в Європі перевищила 1300 доларів за кубометр. На початку торгів вартість блакитного палива становила 1054 долари. Різке зростання ціни відбулося на тлі відмови російського Газпрому бронювати додаткові обсяги транзиту через Україну.

читайте такожСплеск цін на газ у Європі та Німеччині: Польща рознесла Берлін через Північний потік-2

21 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що збільшення поставок газу в Європу можливе, якщо завтра німецький регулятор дасть дозвіл на постачання блакитного палива газопроводом Північний потік-2. За його словами, Росія наступного дня почне поставку 17,5 млрд кубів.

Путін також обґрунтував доцільність використання Північного потоку-2 для транспортування газу до Європи тим, що новий газопровід екологічніший, ніж газотранспортна система України.

"У 5-6 разів викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України. Ну, тому що старенька вже. Екологи повинні були б сказати, що її потрібно закрити, а вони вимагають збільшити обсяги", — сказав президент РФ.

Тим часом, компанії-оператори ГТС України говорять, що газові проблеми ЄС пов'язані з тим, що Газпром намагається виторгувати для себе вигідніші умови напередодні запуску СП-2.

viber
Газпром ГТС Джо Байден Північний потік-2 Ціна на газ у Європі
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