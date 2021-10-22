Зниження цін на газ не буде до початку 2022 року - Байден

Джо Байден / Фото Reuters

До початку 2022 року не передбачається зниження цін на газ, заявив президент США Джо Байден.

"Думаю, ви побачите, як ціни на газ знижуються в міру того, як ми увійдемо в наступний 2022 рік. Я не бачу нічого, що могло б статися за цей час, що значно знизило б ціни на газ", - цитує Байдена CNN.

За словами глави Білого дому, висока ціна на газ в даний час обумовлена низкою факторів, деякі з яких пов'язані із закордонним видобутком блакитного палива.

"Зараз ціна за галон в більшості місць близько 3,30 долара. І це через те, що ОПЕК утримує поставки. Тому є багато переговорів, багато людей з Близького Сходу, які хочуть поговорити зі мною. Я не впевнений, що збираюся з ними розмовляти", - додав він.

Дефіцит газу в Європі

В останні кілька тижнів на газових ринках Європи стався різкий зліт цін на природний газ. Ціни стрімко зростають і досягають рекордних показників за останні 13 років. Ситуація спровокована зокрема і діями Газпрому, який в умовах дефіциту газу в європейських газосховищах і на тлі завершення будівництва Північного потоку-2 відмовляється від додаткових поставок палива через українську ГТС.

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18 жовтня ціна на газ в Європі перевищила 1300 доларів за кубометр. На початку торгів вартість блакитного палива становила 1054 долари. Різке зростання ціни відбулося на тлі відмови російського Газпрому бронювати додаткові обсяги транзиту через Україну.

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21 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що збільшення поставок газу в Європу можливе, якщо завтра німецький регулятор дасть дозвіл на постачання блакитного палива газопроводом Північний потік-2. За його словами, Росія наступного дня почне поставку 17,5 млрд кубів.

Путін також обґрунтував доцільність використання Північного потоку-2 для транспортування газу до Європи тим, що новий газопровід екологічніший, ніж газотранспортна система України.

"У 5-6 разів викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України. Ну, тому що старенька вже. Екологи повинні були б сказати, що її потрібно закрити, а вони вимагають збільшити обсяги", — сказав президент РФ.

Тим часом, компанії-оператори ГТС України говорять, що газові проблеми ЄС пов'язані з тим, що Газпром намагається виторгувати для себе вигідніші умови напередодні запуску СП-2.