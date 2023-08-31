Тарифи на газ у вересні: скільки доведеться українцям викласти зі своєї кишені

В Україні працює кілька постачальників газу для населення. Тариф, залежно від Постачальника, становить від 7,7 до 9,99 грн за кубометр.

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Тариф на газ становить від 7,7 до 9,99 грн за кубічний метр / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні на даний момент функціонують відразу кілька постачальників газу для населення. А тариф, залежно від Постачальника, становить від 7,7 до 9,99 грн за кубічний метр. Про це повідомляє портал "ГазПравда".

Причому, згідно з даними, відразу у семи постачальників Ціна кубометра нижче 8 грн, а у п'яти, відповідно, вище. Більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу в даний час клієнти держкомпанії "Нафтогаз України". Це приблизно 12,4 млн домогосподарств, які купують паливо за гарантованою ціною ‒ 7,96 грн за кубометр.

Річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно (відповідно, до кінця опалювального сезону "блакитне паливо" напевно не подорожчає. Крім того, 22 серпня нинішнього року Кабмін продовжив дію PSO (спеціальних зобов'язань) на ринку природного газу (і це дозволить зберегти без змін в тому числі і тарифи на тепло).

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Скільки коштує газ (грн за кубометр):

"Еру Людям" - 7,70;

"Енерджі трейд ГРУП" - 7,799;

"Нафтогаз" - 7,96;

"Тернопільоблгаззбут" - 7,96;

"Прикарпат Енерго трейд" - 7,98;

"Полтавагаззбут" - 7,99;

"Галнафтогаз" - "ОККО контракт" - 7,99;

"Львівенергозбут" - 8,20";

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46;

"Асканія Енерджі" - 9,95;

"Светгаз" - 9,99.

Крім того, чиновники ввели і гнучкий механізм використання фіксованих обсягів газу ‒ якраз для виробників тепла під час опалювального сезону 2023/2024. Відповідно, тепер виробники теплової енергії зможуть використовувати зекономлений протягом місяця ресурс фіксованого обсягу газу (і в наступних періодах опалювального сезону).

Комунальні тарифи в Україні

Нагадаємо, в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

у Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

З 1 червня 2023 року тариф на електрику для населення України зріс і становить 2,64 за кВт-год.

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