Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

"Космічна" ціна на базовий продукт: експерт попередив, що скоро подорожчає

Анна Косик
31 січня 2026, 04:13
63
Ціни на популярний продукт можуть підскочити настільки, що його ніхто не купуватиме. Але є нюанс.
подсолнечное масло, деньги
Як можуть змінитися ціни на соняшникову олію / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Пендзин:

  • Олія в Україні може подорожчати
  • Якщо ціни на олію перевищать 100-120 гривень за літр, попит знизиться

В Україні зараз складна ситуація в енергосистемі, що б'є і по цінах, навіть на найнеобхідніші товари. Серед них соняшникова олія, яка може подорожчати вже весною.

Про це в інтерв'ю Главреду заявив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, літр олії з приходом весни може коштувати 100 гривень.

відео дня

"Але завжди треба пам'ятати, що Україна виробляє 5 мільйонів тонн олії. Внутрішній ринок споживання – 500 тисяч тонн. Тобто 90% олії, яку ми виготовляємо, відправляємо на експорт. З цієї точки зору виробники олії повинні мати певні соціальні зобов'язання, адже платоспроможний попит населення на даний момент не витягне 100-120 гривень за літр олії. Його просто не купуватимуть", - зауважив експерт.

Тому, на думку Пендзина, інфляція за січень зросте приблизно на 2-2,5%. Тобто якщо сьогодні інфляція становить 10%, то буде 12%. Це максимум, на який можна очікувати.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Який продукт в Україні скоро подорожчає - думка експерта

Главред писав, що за словами головного наукового співробітника відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", доктора економічних наук Світлани Черемісіної, у лютому в Україні очікується помірне зростання цін на хлібобулочні вироби.

За її словами, подорожчання буде в межах 1,5–3%. Наприклад, пшеничний хліб з борошна вищого сорту коштуватиме 61,5–62,5 гривні за кілограм, а з борошна першого сорту — 49–50 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за 2025 рік вершкове масло подорожчало приблизно на 34% - до 107-110 грн за пачку вагою 180-200 г. А цьогорічні середні ціни можуть піднятися до 125-135 грн за упаковку, тобто орієнтовно на 12-15%.

Раніше повідомлялося, що у лютому 2026 року очікується зниження закупівельних цін на молоко і одночасне подорожчання молочних продуктів у роздрібній торгівлі.

Напередодні стало відомо, що в Україні продовжує дорожчати морква. Причиною цього є великий попит на якісні коренеплоди при обмеженій їх кількості.

Читайте також:

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти Олег Пендзин новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон

Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон

02:47Синоптик
Українцям скасують оплату за опалення та воду, яких не було: кого це торкнеться

Українцям скасують оплату за опалення та воду, яких не було: кого це торкнеться

23:08Економіка
Померла зірка культового фільму "Сам удома" Кетрін О'Гара

Померла зірка культового фільму "Сам удома" Кетрін О'Гара

21:51Stars
Реклама

Популярне

Більше
"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

Холодильник триматиме холод удвічі довше: трюк, який врятує продукти без світла

Холодильник триматиме холод удвічі довше: трюк, який врятує продукти без світла

Ексголовред "Економічної правди" викрив масштабну корупційну схему в проєкті Томаша Фіали

Ексголовред "Економічної правди" викрив масштабну корупційну схему в проєкті Томаша Фіали

Росіяни вибачилися: в NYT розкрили деталі енергетичного перемир'я РФ і України

Росіяни вибачилися: в NYT розкрили деталі енергетичного перемир'я РФ і України

Останні новини

06:10

Чи може Путін порушити енергетичне перемирʼя?

06:07

Дитина між мамою і татом: найболючіша сторона розлучення

05:34

Ймовірна кохана Цимбалюка з'явилася з обручкою — деталі

05:08

Гороскоп на завтра 1 лютого: Дівам - приємні несподіванки, Левам - обман

04:41

Перевершує Дніпро: яка сама глибока річка України та чим вона манить тисячі туристів

Квадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз ПендзинаКвадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз Пендзина
04:13

"Космічна" ціна на базовий продукт: експерт попередив, що скоро подорожчає

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з грибами за 33 секунди

03:37

Два знаки зодіаку опиняться в епіцентрі подій вже цими вихідними - хто у списку

03:04

Кінець логоманії й оверсайзу: як змінюється мода у 2026 році

Реклама
02:47

Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон

02:34

Який посуд заборонено ставити у мікрохвильовку: більшість не здогадується

01:41

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 січня: Драконам - відповідальність, Зміям - відмова

00:50

"Віддадуть перевагу європейському шляху": Максакова зробила несподіваний прогноз щодо майбутнього РФ

30 січня, п'ятниця
23:47

Графік вимкнення світла на 31 січня: як вимикатимуть електроенергію в Сумах

23:27

Світла буде в рази більше: графіки відключень для Львівщини на 31 січня

23:08

Українцям скасують оплату за опалення та воду, яких не було: кого це торкнеться

23:06

Хто може отримати гроші на генератор для будинку: як отримати допомогу від держави

21:51

Померла зірка культового фільму "Сам удома" Кетрін О'Гара

21:44

Чи погодився Путін на "перемир'я": Жданов назвав дату наступного удару

21:08

РФ масштабує технології "комбінованого шоку", – Івашин

Реклама
20:49

Відключення світла в Рівному та області: з'явився новий графік на 31 січня

20:48

Чоловік купив будинок в Італії за 1 євро, але відмовився від нього: в чому причина

20:24

"Відлік почався": Зеленський зробив нову заяву про енергетичне перемир'я

20:03

Не лише "домосід" - як правильно назвати людину, яку не витягнеш із хатиВідео

19:52

Що насправді бачать сканери в аеропортах: правда приголомшила пасажирів

19:36

"Окупанти влаштували сафарі на людей": Зеленський назвав найбільш вразливі області

19:10

Навіщо Трамп просто попіарився на викраденні МадуроПогляд

18:50

У Держдумі РФ вимагають завдати ударів по Україні "потужною зброєю відплати"

18:34

"За межею абсурду": нове зобов'язання від ПриватБанку вразило українців

18:27

В одному регіоні України оголосили примусову евакуацію: хто мусить покинути дім

17:46

Холодильник триматиме холод удвічі довше: трюк, який врятує продукти без світла

17:35

Вартість різко змінилася: в Україні переписали ціни на популярний продукт

17:30

РФ зібралася несподівано захопити один населений пункт далеко від фронту - аналітик

17:28

Скільки разів на день слід годувати кота: експерти назвали оптимальну норму

17:09

Український фільм номінований на престижну премію в США - трейлерВідео

17:08

Як стильно носити клітинку: розкрито головний принт 2026 рокуВідео

17:01

З чим потрібно бути обережними в цей день: заборони у свято 31 січня

16:39

"Без паніки та істерик": відомий актор поповнив ряди ЗСУ

16:37

США затримують енергетичну допомогу Україні в найбільш критичний момент – Reuters

16:28

Долар та євро стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 2 лютого

Реклама
16:13

Вартість базового продукту підскочить: як зміняться ціни через відключення світла

16:04

"Знищити українців як групу": від суду в Гаазі вимагають заарештувати росіян

16:02

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності назображенні матері з сином за 45 секунд

15:52

"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

15:18

Чи можна собакам харчуватися яйцями: ветеринар відповілаВідео

15:07

Тісто замішувати не потрібно: рецепт піци по-новому, яка готується за 15 хвилин

14:59

Дводенна вівсяна дієта дала несподіваний результат: що сталося з організмом

14:36

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

14:35

Наминатимуть за обидві щоки: рецепт салату з крабовими паличками по-новому

14:03

Не мистецтво, а ненависть: російські фільми як фабрика війни проти України

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти