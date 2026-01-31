"Космічна" ціна на базовий продукт: експерт попередив, що скоро подорожчає

Ціни на популярний продукт можуть підскочити настільки, що його ніхто не купуватиме. Але є нюанс.

https://glavred.net/economics/kosmicheskaya-cena-na-bazovyy-produkt-ekspert-predupredil-chto-skoro-podorozhaet-10736672.html Посилання скопійоване

Як можуть змінитися ціни на соняшникову олію / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Пендзин:

Олія в Україні може подорожчати

Якщо ціни на олію перевищать 100-120 гривень за літр, попит знизиться

В Україні зараз складна ситуація в енергосистемі, що б'є і по цінах, навіть на найнеобхідніші товари. Серед них соняшникова олія, яка може подорожчати вже весною.

Про це в інтерв'ю Главреду заявив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, літр олії з приходом весни може коштувати 100 гривень.

відео дня

"Але завжди треба пам'ятати, що Україна виробляє 5 мільйонів тонн олії. Внутрішній ринок споживання – 500 тисяч тонн. Тобто 90% олії, яку ми виготовляємо, відправляємо на експорт. З цієї точки зору виробники олії повинні мати певні соціальні зобов'язання, адже платоспроможний попит населення на даний момент не витягне 100-120 гривень за літр олії. Його просто не купуватимуть", - зауважив експерт.

Тому, на думку Пендзина, інфляція за січень зросте приблизно на 2-2,5%. Тобто якщо сьогодні інфляція становить 10%, то буде 12%. Це максимум, на який можна очікувати.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Який продукт в Україні скоро подорожчає - думка експерта

Главред писав, що за словами головного наукового співробітника відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", доктора економічних наук Світлани Черемісіної, у лютому в Україні очікується помірне зростання цін на хлібобулочні вироби.

За її словами, подорожчання буде в межах 1,5–3%. Наприклад, пшеничний хліб з борошна вищого сорту коштуватиме 61,5–62,5 гривні за кілограм, а з борошна першого сорту — 49–50 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за 2025 рік вершкове масло подорожчало приблизно на 34% - до 107-110 грн за пачку вагою 180-200 г. А цьогорічні середні ціни можуть піднятися до 125-135 грн за упаковку, тобто орієнтовно на 12-15%.

Раніше повідомлялося, що у лютому 2026 року очікується зниження закупівельних цін на молоко і одночасне подорожчання молочних продуктів у роздрібній торгівлі.

Напередодні стало відомо, що в Україні продовжує дорожчати морква. Причиною цього є великий попит на якісні коренеплоди при обмеженій їх кількості.

Читайте також:

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред