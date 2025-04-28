Сезон шашликів-2025: на скільки і за що можуть оштрафувати українців

Важливо не тільки місце розведення багаття, а й його матеріал.

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Посмажили шашлики - заплатіть штраф / колаж: Главред, фото: pixabay

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Де заборонено смажити шашлики за законом

Який штраф за приготування шашлику в недозволеному місці

Весняний і літній сезони - це період, коли українці часто віддають перевагу відпочинку на природі. Одним з улюблених занять біля водойм або в лісі залишається приготування шашликів. Однак іноді подібне дозвілля може обернутися чималими штрафами.

В Україні визначено список місць, у яких дозволено розводити вогонь. Якщо порушити закон, громадянину загрожує штраф за багаття в неправильному місці.

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Ось де заборонено смажити шашлики за законом:

на відстані ближче ніж 30 м до водойм;

у лісах і лісосмугах за межами спеціально визначених і облаштованих місць (це регулює закон України "Порядок організації охорони і захисту лісів"):

на відстані менше ніж 5 м від будівель і споруд за умови, що осередок спеціально обладнаний і обгороджений негорючими матеріалами (регулюють Правила пожежної безпеки України);

у заповідниках, національних парках, заказниках та інших об'єктах природно-заповідного фонду (закон "Про природно-заповідний фонд України");

у зонах підвищеної пожежної небезпеки - сільськогосподарських угіддях, торфовищах, військових зонах (стаття 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

у межах населених пунктів - у дворах, на дитячих майданчиках, у скверах і парках, якщо для цього немає спеціально облаштованих місць (стаття 152 КУпАП).

Важливим є не тільки місце розведення багаття, а й його матеріал. Не можна розпалювати вогонь у дикій місцевості із самовільно зібраних дров або зрубаних дерев. Можна використовувати залишки сухої рослинності, але тільки в безвітряну погоду. Найбезпечніше спалювати магазинне вугілля.

Який штраф за приготування шашлику в недозволеному місці в Україні

Який штраф за шашлик доведеться заплатити - залежить від місця розведення багаття і статті адміністративного кодексу, за якою кваліфікують порушення.

Якщо багаття розведено в лісовій зоні, то дію кваліфікують як порушення вимог пожежної безпеки в лісах (ст. 77 КУпАП) із покаранням у розмірі від 1530 до 4590 гривень. Неправильне приготування шашлику в населеному пункті розцінюється як порушення правил благоустрою (ст. 152 КУпАП) зі штрафом від 340 до 1360 гривень.

Якщо не погасити належним чином багаття і на його місці залишаться палаючі залишки, то можна додатково заробити від 1530 до 4590 гривень штрафу.

Сума штрафу збільшується, якщо порушення вчинили посадові особи.

Найважче покарання загрожує в тому разі, якщо непогашений вогонь спровокував велику пожежу. У такому разі відпочивальникам може загрожувати кримінальна відповідальність за статтею 270 Кримінального кодексу України - обмеження або позбавлення волі до 3 років.

Штрафи в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, українських водіїв можуть почати штрафувати за перевищення допустимого рівня шуму, який створює їхній транспорт. Розмір штрафу за перше порушення становитиме 17 000 грн. Про це йдеться в законопроєкті №9564, поданому до Верховної Ради.

Нагадаємо, 2025 року в Україні серйозних змін у ПДР не відбулося, але з травня посилюється відповідальність за перевищення швидкості. Штраф за перевищення на 20-50 км/год становить 340 грн, за більш ніж 50 км/год - 1700 грн.

Також Мінекономіки України протягом року може змінювати перелік авто, що підлягають сплаті транспортного податку, через що власникам доведеться платити податок за весь рік, навіть якщо авто додали пізніше. Під податок потрапляють машини віком до 5 років і вартістю понад 3 млн грн. За несвоєчасну сплату передбачені штрафи до 10% суми боргу та щоденна пеня.

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