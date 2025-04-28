Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Сезон шашликів-2025: на скільки і за що можуть оштрафувати українців

Віталій Кірсанов
28 квітня 2025, 15:43
76
Важливо не тільки місце розведення багаття, а й його матеріал.
Посмажили шашлики - заплатите штраф
Посмажили шашлики - заплатіть штраф / колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Де заборонено смажити шашлики за законом
  • Який штраф за приготування шашлику в недозволеному місці

Весняний і літній сезони - це період, коли українці часто віддають перевагу відпочинку на природі. Одним з улюблених занять біля водойм або в лісі залишається приготування шашликів. Однак іноді подібне дозвілля може обернутися чималими штрафами.

В Україні визначено список місць, у яких дозволено розводити вогонь. Якщо порушити закон, громадянину загрожує штраф за багаття в неправильному місці.

відео дня

Ось де заборонено смажити шашлики за законом:

Важливим є не тільки місце розведення багаття, а й його матеріал. Не можна розпалювати вогонь у дикій місцевості із самовільно зібраних дров або зрубаних дерев. Можна використовувати залишки сухої рослинності, але тільки в безвітряну погоду. Найбезпечніше спалювати магазинне вугілля.

Який штраф за приготування шашлику в недозволеному місці в Україні

Який штраф за шашлик доведеться заплатити - залежить від місця розведення багаття і статті адміністративного кодексу, за якою кваліфікують порушення.

Якщо багаття розведено в лісовій зоні, то дію кваліфікують як порушення вимог пожежної безпеки в лісах (ст. 77 КУпАП) із покаранням у розмірі від 1530 до 4590 гривень. Неправильне приготування шашлику в населеному пункті розцінюється як порушення правил благоустрою (ст. 152 КУпАП) зі штрафом від 340 до 1360 гривень.

Якщо не погасити належним чином багаття і на його місці залишаться палаючі залишки, то можна додатково заробити від 1530 до 4590 гривень штрафу.

Сума штрафу збільшується, якщо порушення вчинили посадові особи.

Найважче покарання загрожує в тому разі, якщо непогашений вогонь спровокував велику пожежу. У такому разі відпочивальникам може загрожувати кримінальна відповідальність за статтею 270 Кримінального кодексу України - обмеження або позбавлення волі до 3 років.

Штрафи в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, українських водіїв можуть почати штрафувати за перевищення допустимого рівня шуму, який створює їхній транспорт. Розмір штрафу за перше порушення становитиме 17 000 грн. Про це йдеться в законопроєкті №9564, поданому до Верховної Ради.

Нагадаємо, 2025 року в Україні серйозних змін у ПДР не відбулося, але з травня посилюється відповідальність за перевищення швидкості. Штраф за перевищення на 20-50 км/год становить 340 грн, за більш ніж 50 км/год - 1700 грн.

Також Мінекономіки України протягом року може змінювати перелік авто, що підлягають сплаті транспортного податку, через що власникам доведеться платити податок за весь рік, навіть якщо авто додали пізніше. Під податок потрапляють машини віком до 5 років і вартістю понад 3 млн грн. За несвоєчасну сплату передбачені штрафи до 10% суми боргу та щоденна пеня.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

м'ясо штраф штрафи Шашлик лайфхак цікаві новини
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Росія готується легітимізувати окупацію територій України - що вигадав Кремль

Росія готується легітимізувати окупацію територій України - що вигадав Кремль

18:11Війна
"Трамп розчарований": в Білому домі вперше відреагували нове перемир'я Путіна

"Трамп розчарований": в Білому домі вперше відреагували нове перемир'я Путіна

16:47Війна
Росія висунула нові умови для миру: як реагує Україна та чого чекати від Трампа

Росія висунула нові умови для миру: як реагує Україна та чого чекати від Трампа

16:17Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні вдарять сильні заморозки: синоптики оголосили штормове попереджання

В Україні вдарять сильні заморозки: синоптики оголосили штормове попереджання

Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати угоду

Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати угоду

Чому День перемоги не українське свято: історик вразив відповіддю

Чому День перемоги не українське свято: історик вразив відповіддю

Фортуна посміхнеться - 3 знаки зодіаку, яким пощастить в останні дні квітня

Фортуна посміхнеться - 3 знаки зодіаку, яким пощастить в останні дні квітня

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 5 секунд знайти літеру E

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 5 секунд знайти літеру E

Останні новини

17:58

Декларація про доходи-2025: хто має її подати і за що можуть оштрафувати

17:38

Камалія посварилася з відомим співаком: "Почав висловлювати претензії"

17:21

Як помити вікна без розводів: чудо-засіб, який не залишає слідів

17:08

Як отримати пишне цвітіння клематісу: експерт розкриває важливі деталіВідео

17:07

Прийдуть невдачі: що в жодному разі не можна робити 29 квітня

Скакатиме напруга, але є шанс уникнути відключень: Олександр Харченко - про літо 2025Скакатиме напруга, але є шанс уникнути відключень: Олександр Харченко - про літо 2025
17:00

Бур'яни у дворі зникнуть, якщо обприскати їх одним простим засобом

16:50

Відеоспостереження із записом у хмару: як це працює? новини компанії

16:47

"Трамп розчарований": в Білому домі вперше відреагували нове перемир'я Путіна

16:23

Залужний, Лукіч і Тайра зняли фільм — з іменами вчителів у титрах актуально

Реклама
16:19

У Києві поховали 17-річного юнака, якого вбила ракета: що сказали друзі Дані

16:17

Росія висунула нові умови для миру: як реагує Україна та чого чекати від Трампа

16:07

Енергоблоки зупиняться на ремонт: стало відомо, чи вимикатимуть світло влітку

15:58

"Може скакати напруга": експерт сказав, чи витримають прилади перехід на 230 В

15:43

Сезон шашликів-2025: на скільки і за що можуть оштрафувати українців

15:38

Тіна Кароль зробила відверте зізнання про іншого чоловіка

15:38

Гель чи порошок: майстер розповів, що краще для пральної машиниВідео

15:22

Не так, як усі звикли: як раніше українці називали травень

15:22

"Шахеди" атакували Черкаси, містян терміново закликали вимкнути газові прилади: деталі

14:55

Мозгова розповіла, куди подівся її молодий чоловік

14:40

Путін оголосив нове "перемир’я" у війні: як відреагувала Україна

Реклама
14:38

Гороскоп на травень 2025 для Левів: подарунок з-за кордону та проблеми в родиніВідео

14:34

Не можна сваритися та лихословити: яке церковне свято і день ангела 29 квітня

14:17

Євробачення-2025: Україна опиниться серед найкращих за прогнозами букмекерів

14:13

Діти будуть просити добавки: рецепт корисного морозива з одного інгредієнта

14:06

Головоломка на IQ: де заховалися три пташки

14:01

Урожай здивує: як правильно підживлювати малину навесні і вліткуВідео

13:40

Україна втратила винищувач Су-27 під час бойового завдання

13:31

З чого роблять таба лапки: чи безпечні популярні в Україні іграшки

13:25

Скільки заробили українські моделі OnlyFans за 3 роки: голова ДПС назвав суму

13:23

Чи можна з неохрещеною дитиною гуляти на людях: священик дав відповідьВідео

13:04

Викликав питання: стилістка оцінила образи перших леді на похороні Папи Римського

12:36

Прилетить штраф 34 000 грн: для водіїв в Україні хочуть ввести нове покарання

12:25

Прямі переговори України та РФ: у Кремлі зробили заяву

12:14

Долар і євро подорожчали: який курс валют 28 квітня в Україні

12:09

"Тільки частина Росії": як зрадниця Марченко пропагувала в Україні

12:05

Коли потепління накриє Україну: синоптикиня назвала точну дату

11:50

Подача позову без предмету спору: Порошенкам закидають використання суду з ознаками шахрайства

11:42

Крістіна Орбакайте прийняла важливе рішення і возз'єднається з Аллою Пугачовою

11:42

Болісна смерть: від чого помер популярний актор, якого знайшли разом із дружиною

11:38

Чи можна прати речі у пральній машині у неділю: священник здивував відповіддю

Реклама
11:31

У роботі "Епіцентру" стався масштабний збій: що кажуть у компанії

11:27

"Путін знущається з Трампа і думає, що він його боїться": сенатор США зробив заяву

11:25

Для кого був третій стілець і чи "вигнав" Трамп Макрона: відомі деталі переговорів у Ватикані

11:12

Скільки витрачають на війну Україна і Росія: в інституті SIPRI підрахували

11:08

Самогубство чи Путін: журналіст із РФ назвав причину смерті Мурата НасироваВідео

11:07

Як зберігати полуницю, щоб вона залишалася свіжою довше: лайфхак від фермерів

10:42

Чому День перемоги не українське свято: історик вразив відповіддю

10:40

Китайський гороскоп на завтра 29 квітня: Зміям - проблеми зі здоров'ям, Коням - стрес

10:25

Чи справді печиво "Марія" шкідливе, або на що звернути увагу при виборі новини компанії

10:23

РФ змінила тактику на фронті: в ISW сказали, для чого окупанти використовують мотоцикли

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти