Найсоковитіший і найніжніший: рецепт курячого шашлику, від якого неможливо відірватися

Рецепт курячого шашлику, який буквально тане в роті.

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Курячий шашлик - рецепт / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Люди діляться на два типи: ті, хто люблять шашлик зі свинини і ті, хто любить шашлик із курки. Пропонуємо вам рецепт курячого шашлику, який завжди виходить соковитим, а маринується всього дві години.

Соковитий курячий шашлик - рецепт

Інгредієнти:

Курячі стегна - 2 кг

Часник - 4-5 зубчиків

Чебрець

Куркума

Сушений імбир

Паприка

Сіль

Оливкова олія - 3 ст. л.

Сметана 200 г

Курячі стегна нарізаємо на порційні шматки.

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До м'яса додаємо дрібно нарізаний часник.

Всипаємо спеції за смаком: чебрець, куркуму, імбир і паприку.

Додаємо сіль, оливкову олію, сметану і все добре перемішуємо.

Миску з м'ясом накрийте харчовою плівкою і залиште шашлик маринуватися на 2 години.

Смажимо шашлик на вогні до готовності.

До такого шашлику ідеально підійде салат зі свіжих овочів. Смачного!!!

Дивіться відео, як готувати курячий шашлик:

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