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Найсоковитіший і найніжніший: рецепт курячого шашлику, від якого неможливо відірватися

Еліна Чигис
19 липня 2024, 14:24
28
Рецепт курячого шашлику, який буквально тане в роті.
Час приготування Час приготування: 35 хв
Час на підготовку Час на підготовку: 120 хв
Порції Порції 8 порції
Кухня Кухня Інтернаціональна
Курячий шашлик - рецепт
Курячий шашлик - рецепт / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Люди діляться на два типи: ті, хто люблять шашлик зі свинини і ті, хто любить шашлик із курки. Пропонуємо вам рецепт курячого шашлику, який завжди виходить соковитим, а маринується всього дві години.

Соковитий курячий шашлик - рецепт

Інгредієнти:

  • Курячі стегна - 2 кг
  • Часник - 4-5 зубчиків
  • Чебрець
  • Куркума
  • Сушений імбир
  • Паприка
  • Сіль
  • Оливкова олія - 3 ст. л.
  • Сметана 200 г

Курячі стегна нарізаємо на порційні шматки.

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До м'яса додаємо дрібно нарізаний часник.

Всипаємо спеції за смаком: чебрець, куркуму, імбир і паприку.

Додаємо сіль, оливкову олію, сметану і все добре перемішуємо.

Миску з м'ясом накрийте харчовою плівкою і залиште шашлик маринуватися на 2 години.

Смажимо шашлик на вогні до готовності.

До такого шашлику ідеально підійде салат зі свіжих овочів. Смачного!!!

Дивіться відео, як готувати курячий шашлик:

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