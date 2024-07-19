Найсоковитіший і найніжніший: рецепт курячого шашлику, від якого неможливо відірватися

Рецепт курячого шашлику, який буквально тане в роті.
Час приготування: 35 хв
Час на підготовку: 120 хв
Порції 8 порції
Кухня Інтернаціональна
Люди діляться на два типи: ті, хто люблять шашлик зі свинини і ті, хто любить шашлик із курки. Пропонуємо вам рецепт курячого шашлику, який завжди виходить соковитим, а маринується всього дві години.
Соковитий курячий шашлик - рецепт
Інгредієнти:
- Курячі стегна - 2 кг
- Часник - 4-5 зубчиків
- Чебрець
- Куркума
- Сушений імбир
- Паприка
- Сіль
- Оливкова олія - 3 ст. л.
- Сметана 200 г
Курячі стегна нарізаємо на порційні шматки.
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До м'яса додаємо дрібно нарізаний часник.
Всипаємо спеції за смаком: чебрець, куркуму, імбир і паприку.
Додаємо сіль, оливкову олію, сметану і все добре перемішуємо.
Миску з м'ясом накрийте харчовою плівкою і залиште шашлик маринуватися на 2 години.
Смажимо шашлик на вогні до готовності.
До такого шашлику ідеально підійде салат зі свіжих овочів. Смачного!!!
Дивіться відео, як готувати курячий шашлик:
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