В Україні перепишуть курс валют: що буде з доларом і євро до листопада

Курс долара та євро в Україні залежатиме від економічної ситуації, інфляції та рішень Національного банку.

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Курс валют в Україні - скільки коштуватимуть долар і євро до листопада / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Долар на міжбанку коштуватиме 44,85–45,25 грн, євро - 50–51 грн

Резерви України становлять $47,1 млрд, але залежать від допомоги партнерів

НБУ може підвищити облікову ставку до 16,5%

В Україні очікується відносно стабільна ситуація на валютному ринку, однак тиск на гривню зберігатиметься через інфляцію, дефіцит зовнішньої торгівлі та залежність від міжнародної фінансової допомоги. На межі жовтня та листопада долар може залишитися поблизу нинішніх значень, тоді як євро продовжить дешевшати. Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий у коментарі Главреду.

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Що буде з курсом долара та євро

За прогнозом банкіра, у період із 26 жовтня до 1 листопада валютний ринок залишатиметься в прогнозованих межах. Водночас ключовим питанням буде здатність зберегти стабільність за умов постійного економічного тиску.

"На межі жовтня та листопада валютний ринок, найімовірніше, перебуватиме у звичних межах, хоча зовнішні та внутрішні ризики залишатимуться досить відчутними. За нашими прогнозами, у період 26 жовтня - 1 листопада курс долара на міжбанку становитиме 44,85-45,25 грн, євро - 50-51 грн. На готівковому ринку долар може коливатися в межах 44,8-45,5 грн, а євро - 50-52 грн", - зазначив Лєсовий.

Від чого залежить стабільність гривні

Він зазначив, що одним із головних чинників для валютного ринку залишається співвідношення внутрішніх фінансових потреб країни та обсягів зовнішньої підтримки. Міжнародна допомога дає змогу поповнювати резерви та підтримувати присутність Національного банку України на валютному ринку.

Лєсовий уточнив, що на початок жовтня міжнародні резерви України становили $47,1 млрд - цього достатньо приблизно для чотирьох місяців майбутнього імпорту. До повномасштабного вторгнення вони становили близько $27,4 млрд. За сприятливого розвитку подій до кінця року резерви можуть наблизитися до прогнозованих НБУ $70 млрд, однак їхнє подальше зростання залежатиме від зовнішнього фінансування.

Чому дефіцит торгівлі тисне на гривню

Додатковий ризик створює значна різниця між імпортом та експортом товарів. За дев’ять місяців імпорт перевищив $75,1 млрд, тоді як експорт становив майже $29,6 млрд. Різниця сягнула близько $45,5 млрд, що посилює потребу в іноземній валюті.

Окремим чинником є подорожчання пального. Вищі витрати на нафтопродукти збільшують потребу імпортерів у валюті, а також підвищують вартість перевезень і виробництва, створюючи додатковий інфляційний тиск.

Інфляція може перевищити 11%

Лєсовий повідомив, що за підсумками вересня споживчі ціни зросли на 2,1% за місяць, а річна інфляція сягнула 10%. За оцінкою Лєсового, у жовтні ціни можуть підвищитися ще на 1,7–2%, а річний показник - зрости до 10,9–11,2%.

Основним джерелом інфляційного тиску банкір називає війну. Масовані атаки на енергетичну інфраструктуру, руйнування виробничих об’єктів, порушення логістики та додаткові витрати підприємств впливають на ціни й обмежують можливості регулятора стримувати їх традиційними монетарними інструментами.

Чи підвищить НБУ облікову ставку

29 жовтня Національний банк має ухвалити рішення щодо облікової ставки. За оцінкою Лєсового, регулятор може залишити її на рівні 16% або підвищити до 16,5%.

Підвищення ставки може бути спрямоване на стримування інфляційних очікувань, підтримку гривневих заощаджень і зменшення ризиків зростання попиту на валюту. Водночас цей крок сам по собі не усуне чинників, які тиснуть на гривню.

Чому євро може дешевшати

Банкір вказанв на те, що на курс європейської валюти в Україні впливають і міжнародні чинники. Зміцнення долара на світовому ринку, високі енергетичні витрати та бюджетні проблеми в окремих країнах Європи послаблюють євро. Тому його вартість в Україні може знижуватися навіть за відносно стабільного курсу долара.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Як змінюватимуться курси валют протягом тижня

У період із 26 жовтня до 1 листопада курсові коливання залежатимуть від сегмента валютного ринку. За прогнозом Тараса Лєсового, щоденні зміни становитимуть до 0,05–0,15 грн на міжбанку, до 0,1–0,2 грн у комерційних банках і до 0,3 грн в обмінних пунктах.

Середні тижневі відхилення не перевищуватимуть 1–1,5% від початкового курсу тижня. Різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку залежно від валюти становитиме в середньому 0,1–0,15 грн.

Різниця між курсами купівлі та продажу:

Міжбанк: до 0,15 грн за долар і до 0,2 грн за євро

до 0,15 грн за долар і до 0,2 грн за євро Комерційні банки: 0,5–0,6 грн за долар і 0,8–1 грн за євро

0,5–0,6 грн за долар і 0,8–1 грн за євро Обмінні пункти: 0,6–1 грн за долар і 1–1,3 грн за євро

Різниця між курсами купівлі на готівковому ринку:

Комерційні банки: 0,2–0,3 грн за долар і 0,3–0,5 грн за євро

0,2–0,3 грн за долар і 0,3–0,5 грн за євро Обмінні пункти: 0,3–0,5 грн за долар і 0,5–0,7 грн за євро

Різниця між курсами продажу на готівковому ринку:

Комерційні банки: 0,1–0,2 грн за долар і 0,2–0,3 грн за євро

0,1–0,2 грн за долар і 0,2–0,3 грн за євро Обмінні пункти: 0,3–0,5 грн за долар і до 0,5 грн за євро

Курс долара / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко спрогнозував можливе підвищення вартості дизельного пального на 2-3 грн за літр протягом найближчого тижня. За його словами, головним чинником залишається повна залежність України від імпорту та динаміка світових котирувань, хоча фізичного дефіциту ресурсів на ринку не спостерігається завдяки законтрактованим обсягам і зниженню поточного попиту.

У плодоовочевому секторі директор ПрАТ НВО "Чернігівеліткартопля" Ігор Шкурко зауважив, що взимку в країні може виникнути дефіцит якісної картоплі, через що ціни на якісну продукцію можуть зрости до 15-20 грн/кг уже в лютому. Експерт пояснив, що імпортні можливості обмежені через зниження врожаю в Європі, яка вже законтрактувала значні обсяги єгипетської картоплі, тоді як на внутрішньому ринку некондиційна продукція наразі продається по 3-6 грн/кг проти 8-9 грн/кг за якісний товар.

Раніше аналітики EastFruit поінформували про стрімке подорожчання тепличних томатів, вартість яких за тиждень зросла в середньому на 14% і сягнула 50–75 грн/кг. Причиною стрибка цін стало осіннє похолодання, яке сповільнило дозрівання врожаю в теплицях, хоча нинішні показники все ще залишаються в середньому на 18% нижчими за торішній рівень.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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