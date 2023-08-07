З 1 жовтня введуть великі штрафи для українців: за що і хто під загрозою

Підприємців штрафуватимуть за торгівлю без касових апаратів. Штрафи повертаються з 1 жовтня, каже нардеп Данило Гетманцев.

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З 1 жовтня 2023 року почнуть стягувати штрафи за торгівлю без касових апаратів, каже нардеп Гетманцев / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні з 1 жовтня нинішнього року знову почнуть стягуватися штрафи за торгівлю без касових апаратів. Про це в ефірі "Українського радіо"заявив керівник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу")

За його словами, йдеться про необхідність комерсантам застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).

"Я хочу звернутися до підприємств торгівлі щодо встановлення касових апаратів. З 1 жовтня будуть введені великі штрафи за невстановку цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлені", - сказав Гетманцев.

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Як каже нардеп, на даний момент планові перевірки бізнесу відновлені ‒ аж ніяк не в повному обсязі.

"Перевірки стосуються певних груп платників податків. Це підакцизні товари: горілка, тютюн, паливо, електроенергія, банківські та фінансові установи, а також гральний бізнес. Днями буде прийнятий план податкових перевірок. І до кінця року перевірять всі підприємства", ‒ сказав Гетманцев.

Також є інформація, сума штрафу залежить від суми чека та кількості виявлених порушень.

Перше порушення - 100% від суми продажу товарів, робіт або послуг, вчинених з порушеннями, а друге і наступні порушення - 150%.

Касові апарати для ФОПів

З 1 січня 2022 року для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) 2-4 груп єдиного податку стало обов'язковим застосуванням у своїй роботі касових апаратів або ж реєстраторів розрахункових операцій.

Тим підприємцям, які не будуть використовувати касові апарати, загрожує штраф у розмірі 100% від суми вартості товару, який проданий в обхід встановленого державою механізму. Наступний проданий товар обернеться штрафом вже в 150% від ціни товару.

ФОПи активно протестували проти таких нововведень - в тому числі і під Верховною Радою. Вони вимагали прийняття свого законопроекту, під №5866-1, який передбачає чекову систему в тому випадку, якщо вартість товару становить одну мінімальну зарплату або 6,5 тисяч гривень.

Підприємці попереджали, що через нові вимоги держави у них з'являться додаткові витрати на РРО та бухгалтерію. Внаслідок цього вони будуть змушені підвищити ціни на свої товари.

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