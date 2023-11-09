Рада змінила правила отримання спадщини: що змінилося

Верховна Рада прийняла закони, що стосуються прийняття спадщини під час бойових дій

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В Україні трохи інакше буде оформлюватись спадщина / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Український парламент у другому читанні прийняла два законопроекти, які змінюють процедуру отримання спадщини. Про це йдеться на сайтіпарламенту.

Обидва документи тепер передбачають зупинку строків позовної давності, а також оновлять правила прийняття спадщини.

Серед ключових положень документів відзначаються:

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місцем відкриття спадщини стане останнє місце проживання спадкодавця (повернуть попередню редакцію статті 1221 Цивільного кодексу);

у разі, якщо місце проживання спадкодавця невідоме або зареєстроване за межами країни, то місцем відкриття спадщини стане місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини (тобто буде повернута попередня редакція статті 1221 Цивільного кодексу);

якщо місцем відкриття спадщини вказано населений пункт, в якому ведуться бойові дії або який тимчасово окупований країною-агресором Росією, то з приводу оформлення спадщини можна буде звертатися до будь-якого нотаріуса.

Також нові законодавчі ініціативи передбачають, що свідоцтво про право на спадщину буде видаватися після того, як закінчився термін для прийняття спадщини. У той час як раніше був встановлений термін в шість місяців.

У період дії воєнного або надзвичайного стану в країні зупиняються строки позовної давності (усі строки, встановлені цивільним кодексом України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українцям аж влітку розсилалися квитанції на сплату податку на нерухомість. Інформація про податкові нововведення оприлюднена на офіційному сайті Верховної Ради. Повідомляється, що платити податок потрібно буде за квартири площею від 60 квадратів і за будинки площею від 120 квадратів.

Якщо у людини в наявності у власності об'єкт нерухомості, Загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) і/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік.

Крім того, популярне українська фінустанова Monobank підвищило тариф на зняття готівки в банкоматах. З цього дня за зняття власних коштів українці платять не 0,5% від суми (як було раніше), а 0,9%.

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