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Як підняти розмір майбутньої пенсії: в ПФУ назвали спосіб, який підходить навіть юним і безробітним

Дмитро Відоменко
19 травня 2023, 15:10 оновлено 19 травня, 15:10
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Розмір пенсії в Україні безпосередньо залежить від страхового стажу, який "напрацювала" людина, і розміру офіційної зарплати протягом всієї трудової діяльності.
Пенсії, песіонерка
Право на добровільну сплату внеску мають окремі категорії населення / колаж УНІАН

Розмір пенсії в Україні безпосередньо залежить від страхового стажу, який встигла отримати людина під час трудової діяльності і розміру офіційної зарплати. Ость тому і збільшити розмір майбутньої пенсії можна завдяки добровільним внескам. Відповідне повідомлення поширили фахівці Пенсійного фонду (ПФУ), йдеться на сайті Кабміну.

"Для офіційно непрацюючих добровільно сплачені внески – це набутий страховий стаж і заробітна плата для майбутньої пенсії, для працюючих - збільшена заробітна плата. Отже, якщо людина вже отримує пенсію, то новий механізм сплати добровільних внесків не для неї", – кажуть фахівці.

Платити добровільні внески можуть люди, які не працюють або працюють і отримують низьку зарплату, проте мають заощадження або родичів, які готові сплатити на їх користь пенсійні внески.

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Наприклад, право на добровільну сплату внеску мають:

  • особи, які досягли 16-річного віку і не входять до кола осіб, яким призначено пенсію в солідарній системі;
  • особи, які навчаються у ВНЗ на денній формі навчання, а також аспіранти та докторанти;
  • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживали або працювали на території України;
  • громадяни України, які постійно проживали або працювали за межами України.

Для того, щоб зробити добровільний внесок, необхідно звернутися до Пенсійного фонду через електронний кабінет (для чого і необхідна заява укупі з електронним підписом).

Користувачеві, який успішно залогінився на порталі ПФУ, надається можливість:

  • заповнити дані про особу, на користь якої він бажає сплачувати внески;
  • переглянути (у разі необхідності) друковану форму договору;
  • підписати договір і перейти на сторінки сплати внеску.

Як повідомляв Главред, частина громадянок України може вийти на пенсію в 50 років (якщо у них є як мінімум 15 років трудового стажу). За словами чиновників, мова йде про матерів, які виховують кількох важко хворих дітей віком до шести років (яким не встановлена інвалідність).

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Дивіться відео про те, як проводитимуть індексацію пенсій в Україні у 2023 році:

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