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Чи чекати долар по 40 і чи бігти скуповувати валюту: експерт дав свіжий прогноз

Дмитро Відоменко
19 травня 2023, 21:56 оновлено 19 травня, 21:56
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Курс долара (готівковий) в Україні досить стабільний, тому ніяких значних змін до початку літа експерти не прогнозують.
Курс валют
Експерт дав свіжий прогноз щодо курсу валют / Колаж Главред, фото УНІАН

Готівковий курс долара в Україні досить стабільний, тому ніяких значних змін до кінця травня-початку червня не прогнозується. Про це розповів у коментарі "Обозрєватєль" відомий валютний експерт і аналітик аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ.

При цьому він не радить українцям зараз скуповувати іноземну валюту, якщо це робиться в розрахунку на те, що в подальшому курс буде скакати. Однак, каже експерт, такий варіант підійде громадянам, які мають великий запас готівки.

"Прогноз досить простий. Валюта буде більш-менш стабільною. Справа в тому, що курс гривні зараз залежить від динаміки міжнародної фінансової допомоги, яка виявляється дуже стабільно. "Зернова ініціатива" продовжилася, тобто експортна виручка за зерно буде надходити в Україну. Особливих якихось рухів в ту чи іншу сторону очікувати не варто", – сказав Кущ.

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Курс долара в Україні

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначав, що курс долара в Україні до кінця весни сильно не зміниться. За словами експерта, найбільше вартість валюти найближчими тижнями залежатиме від макрофінансової допомоги Україні від країн-партнерів.

Раніше експерти пояснювали, що курс долара до літа може трохи зрости лише за однієї умови - якщо відбудеться зупинка "зернової угоди". Але найближчим часом нічого такого не очікується. В Україні до кінця весни не очікується різких змін готівкового курсу долара.

Економічний експерт Борис Кушнірук зазначав, що вже в липні 2023 року на курс валют в Україні може вкрай негативно вплинути повернення до довоєнної системи оподаткування податками ринку пального.

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