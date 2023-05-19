Долар рване вниз: експерти сказали, яким буде курс валюти на початку літа

Вартість долара залежатиме як від ситуації на фронті, так і від надання Україні міжнародної допомоги.

https://glavred.net/economics/dollar-rvanet-vniz-eksperty-skazali-kakim-budet-kurs-valyuty-v-nachale-leta-10471504.html Посилання скопійоване

Експерти сказали, що буде з ціною на долар у червні/ УНІАН

Ціна на долар не буде дуже різко коливатися найближчим часом. Проте зараз спостерігається тенденція до зниження готівкового курсу долара.

З часом він може зрівнятися з офіційним курсом, який становить 36,56 гривні за долар. Таким прогнозом поділилися економісти, пише "24 канал".

За словами економіста Олега Гетмана, до кінця травня не варто чекати дуже різких коливань у вартості валюти. Ціна на долар максимально може коливатися на 1 гривню в різні боки.

відео дня

"Долар буде стабільний. Я не бачу зараз якихось передумов для шаленого стрибка – немає жодних факторів, які б таке спровокували. Тому, на мою думку, готівковий курс знаходитиметься на тих же показниках, які є зараз, плюс-мінус 1 гривня в різні боки", – зазначає Гетман.

Економіст вважає, що з часом ціна на долар опуститься і зрівняється з офіційним курсом в 36,56 гривні. З ним погоджується також директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько. Вона зазначає, що зараз справді видно тенденцію до зниження готівкового курсу долара. Але банкір водночас звертає увагу, що динаміка руху готівкового курсу до офіційного буде дуже повільною.

У той же час економічний експерт Борис Кушнірук зазначає, що найближчим часом попит на американську валюту може скоротитися. За його словами, причиною цього може стати називає імовірне зростання цін на пальне через повернення з 1 липня 20% ПДВ.

"Усе пальне ми імпортуємо. Якщо воно внаслідок оподаткування зросте в ціні, то попит на нього може скоротитися. Відповідно, попит на валюту, яка необхідна для придбання нафтопродукту, теж скоротиться", – зазначив Кушнірук.

Економіст Гетман наголошує, що зараз важко спрогнозувати, яким курс долара буде влітку, адже це залежатиме як від подій на фронті, так і від надання Україні міжнародної допомоги.

Курс долара в Україні

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначав, що курс долара в Україні до кінця весни сильно не зміниться. За словами експерта, найбільше вартість валюти в найближчі тижні буде залежати від макрофінансової допомоги Україні від країн-партнерів.

Раніше експерти пояснювали, що курс долара до літа може трохи зрости лише за однієї умови – якщо відбудеться зупинка "зернової угоди". Але найближчим часом нічого такого не очікується. В Україні до кінця весни не очікується різких змін готівкового курсу долара.

Економічний експерт Борис Кушнірук зазначав, що вже в липні 2023 року на курс валют в Україні може вкрай негативно вплинути повернення до довоєнної системи оподаткування податками ринку пального.

Вас також може зацікавити: