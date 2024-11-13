У 2025 році може піднятись тариф на передачу електроенергії: що відомо

Коротко:
- Тариф на передачу електроенергії підвищать наступного року
- Він зросте на 25,8% до 665,26 грн/МВт*год
Тариф на передачу електроенергії для "Укренерго" підвищать наступного року. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг попередньо схвалила відповідний проєкт.
Після остаточного затвердження тариф "Укренерго" у 2025 році зросте на 25,8% до 665,26 грн/МВт*год, що менше, ніж пропонувала компанія - до 780,41 грн/МВт*год.
Зазначається, що Комісія схвалила зниження тарифу "Укренерго" на передачу для зеленої металургії на 3,3% до 352,73 грн/МВт*год і на диспетчеризацію на 9,0% до 95,07 грн/МВт*год.
У документі йдеться, що прогнозований обсяг передачі електроенергії НЕК "Укренерго" визначено у розмірі 98,651 млн МВт*год.
При розрахунках статей витрат враховано курс долара 44,5 грн/долар та курс євро на рівні 48,51 грн/євро.
Тарифи в Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, народний депутат Богдан Кицак заявив, що Україна поступово наближається до ЄС. Тому країна має привести тарифи на електроенергію у відповідність до європейських норм.
Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук повідомив, що в Україні вже за кілька місяців можуть значно зрости тарифи на низку комунальних послуг.
Крім того, навесні 2025 року тариф на електроенергію для українців може зрости до 4,7 грн за кіловат-годину.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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