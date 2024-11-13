У 2025 році може піднятись тариф на передачу електроенергії: що відомо

Тариф "Укренерго" у 2025 році зросте на 25,8%.

https://glavred.net/economics/v-2025-godu-mozhet-podnyatsya-tarif-na-peredachu-elektroenergii-chto-izvestno-10614014.html Посилання скопійоване

Тариф на передачу електроенергії / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

Тариф на передачу електроенергії підвищать наступного року

Він зросте на 25,8% до 665,26 грн/МВт*год

Тариф на передачу електроенергії для "Укренерго" підвищать наступного року. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг попередньо схвалила відповідний проєкт.

Після остаточного затвердження тариф "Укренерго" у 2025 році зросте на 25,8% до 665,26 грн/МВт*год, що менше, ніж пропонувала компанія - до 780,41 грн/МВт*год.

відео дня

Зазначається, що Комісія схвалила зниження тарифу "Укренерго" на передачу для зеленої металургії на 3,3% до 352,73 грн/МВт*год і на диспетчеризацію на 9,0% до 95,07 грн/МВт*год.

У документі йдеться, що прогнозований обсяг передачі електроенергії НЕК "Укренерго" визначено у розмірі 98,651 млн МВт*год.

При розрахунках статей витрат враховано курс долара 44,5 грн/долар та курс євро на рівні 48,51 грн/євро.

Тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, народний депутат Богдан Кицак заявив, що Україна поступово наближається до ЄС. Тому країна має привести тарифи на електроенергію у відповідність до європейських норм.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук повідомив, що в Україні вже за кілька місяців можуть значно зрости тарифи на низку комунальних послуг.

Крім того, навесні 2025 року тариф на електроенергію для українців може зрости до 4,7 грн за кіловат-годину.

Читайте також:

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред