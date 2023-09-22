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"Нарахування пенсій по балам": Шмигаль розкрив деталі підвищення виплат пенсіонерам

Юлія Куришко
22 вересня 2023, 18:09 оновлено 22 вересня, 18:29
Бали щороку будуть перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати.
Нова система нарахування пенсій / колаж: Главред, фото: УНІАН

Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля повідомив, що з 1 березня 2024 року в Україні вже вдруге під час повномасштабної війни проведуть індексацію пенсійних виплат.

У своєму Telegram-каналі він поділився засіданням уряду та зазначив, що наступного року планують зробити індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою.

"У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня", - наголосив Шмигаль.

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Шмигаль пояснив, що кожен місяць працевлаштовані громадяни сплачують внесок до пенсійного фонду. Цей внесок перерахують у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент.

"Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, - отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні - отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої - 8 балів", - додав він.

Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. Шмигаль зазначив, що таким чином солідарну пенсійну систему хочуть захистити від інфляції та девальвації.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024-й. Кабінет Міністрів закінчив процес розробки держбюджету України на 2024 роки до першого читання в Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують позбутися пенсії. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більше 6 місяців.

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"Нарахування пенсій по балам": Шмигаль розкрив деталі підвищення виплат пенсіонерам

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