Чому українська рання картопля в 3-4 рази дорожча за імпортну: експерти пояснили

Насправді є досить просте пояснення, чому українці змушені купувати вирощену в нашій державі ранню картоплю дорожче, ніж ту, яка привезена з-за кордону.

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Експерт сказав, чому українська рання картопля в 3-4 рази дорожча за імпортну/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Чому вирощена в Україні рання картопля дорожча від імпортної

Що впливає на ціну ранньої картоплі

Українська молода картопля в супермаркетах і на ринках останнім часом коштує у межах 95-140 грн/кг, а за імпортну (зазвичай єгипетську чи з Ізраїлю) просять 36-42 грн/кг, пише EastFruit.

Експерти пояснили, що впливає на вартість молодої картоплі й чому ціна на українську картоплю й на ту, яка привезена з-за кордону, так суттєво відрізняються.

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Очільник ФГ "Аделаїда" Сергій Рибалко зазначив, що у квітні молода картопля традиційно дорожче коштує, і першочергово на це впливає спосіб її вирощування. Такий продукт наразі можна назвати унікальним, але вже через один чи два тижні, в середині травня і потім у червні, ціни на молоду картоплю підуть на спад, сказав експерт.

"Українська молода картопля, яку продають зараз, вирощується в теплицях, тож має дуже низький врожай і досить високу ціну. Це перша картопля, вирощування якої потребує великих затрат. У травні молода картопля з-під агроволокна матиме мінімум удвічі нижчу ціну. До того ж усе залежить від попиту", – пояснив Рибалко.

Також він додав, що українці не купують такий продукт у великій кількості – зазвичай покупці беруть лише стільки молодої картоплі, щоб скуштувати її. Тому загалом по Україні споживання такої картоплі мізерне – воно становить близько 5 т на день по всій державі. Через високу ціну багато молодої картоплі не з’їдається і псується. За словами експерта, цей продукт – не загального споживання.

Щодо імпортного продукту, то експерт пояснив, що та імпортна картопля, яку зараз ми бачимо на полицях супермаркетів, не є молодою. Вирощувати таку картоплю набагато дешевше.

"Єгипетська або європейська – це не молода картопля. Це картопля, яка вирощується у звичайних умовах, і витрати на яку є мінімум втричі меншими, ніж на справжню молоду. Тому вся різниця саме в цьому. Просто йдеться про різні види продукції", – сказав Рибалко.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні різко подорожчали два популярні продукти. Ціни помітно змінились порівняно з квітнем.

Також раніше повідомлялося, що ціни на полуницю в Україні рекордно ростуть – стало відомо, де дешевше купити улюблену ягоду. Аналітики склали короткий огляд цін у великих мережах супермаркетів.

Нагадаємо, обвалились ціни на популярний продукт – найнижча вартість за останні роки. Світові ціни на популярну крупу знизились через надлишкові запаси та рекордні врожаї.

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