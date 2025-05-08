Чому українська рання картопля в 3-4 рази дорожча за імпортну: експерти пояснили

Ви дізнаєтеся:
- Чому вирощена в Україні рання картопля дорожча від імпортної
- Що впливає на ціну ранньої картоплі
Українська молода картопля в супермаркетах і на ринках останнім часом коштує у межах 95-140 грн/кг, а за імпортну (зазвичай єгипетську чи з Ізраїлю) просять 36-42 грн/кг, пише EastFruit.
Експерти пояснили, що впливає на вартість молодої картоплі й чому ціна на українську картоплю й на ту, яка привезена з-за кордону, так суттєво відрізняються.
Очільник ФГ "Аделаїда" Сергій Рибалко зазначив, що у квітні молода картопля традиційно дорожче коштує, і першочергово на це впливає спосіб її вирощування. Такий продукт наразі можна назвати унікальним, але вже через один чи два тижні, в середині травня і потім у червні, ціни на молоду картоплю підуть на спад, сказав експерт.
"Українська молода картопля, яку продають зараз, вирощується в теплицях, тож має дуже низький врожай і досить високу ціну. Це перша картопля, вирощування якої потребує великих затрат. У травні молода картопля з-під агроволокна матиме мінімум удвічі нижчу ціну. До того ж усе залежить від попиту", – пояснив Рибалко.
Також він додав, що українці не купують такий продукт у великій кількості – зазвичай покупці беруть лише стільки молодої картоплі, щоб скуштувати її. Тому загалом по Україні споживання такої картоплі мізерне – воно становить близько 5 т на день по всій державі. Через високу ціну багато молодої картоплі не з’їдається і псується. За словами експерта, цей продукт – не загального споживання.
Щодо імпортного продукту, то експерт пояснив, що та імпортна картопля, яку зараз ми бачимо на полицях супермаркетів, не є молодою. Вирощувати таку картоплю набагато дешевше.
"Єгипетська або європейська – це не молода картопля. Це картопля, яка вирощується у звичайних умовах, і витрати на яку є мінімум втричі меншими, ніж на справжню молоду. Тому вся різниця саме в цьому. Просто йдеться про різні види продукції", – сказав Рибалко.
Ціни на продукти в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, в Україні різко подорожчали два популярні продукти. Ціни помітно змінились порівняно з квітнем.
Також раніше повідомлялося, що ціни на полуницю в Україні рекордно ростуть – стало відомо, де дешевше купити улюблену ягоду. Аналітики склали короткий огляд цін у великих мережах супермаркетів.
Нагадаємо, обвалились ціни на популярний продукт – найнижча вартість за останні роки. Світові ціни на популярну крупу знизились через надлишкові запаси та рекордні врожаї.
Вас також може зацікавити:
- Обвалились ціни на популярний продукт: найнижча вартість за останні роки
- В Україні злетіли ціни на паливо: коли вартість бензину піде вниз
- "Головна" валюта може змінитися: у НБУ сказали, чи буде перехід з долара на євро
Проєкт EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред