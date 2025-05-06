Ціни 'кусаються': в Україні різко подорожчали два популярні продукти

Коротко:
- Ціни на ковбасу та сир переписали
- Особливо відчутно подорожчали деякі види ковбаси
- Водночас, деякі види твердого сиру подорожчали майже на 30 гривень
В Україні несподівано змінились ціни на ковбасу та твердий сир. Про це свідчать дані порталу Мінфін.
Так, у травні 2025 року вартість основних компонентів для приготування бутербродів — твердого сиру та копченої ковбаси — продемонструвала помітні зміни порівняно з квітнем.
Згідно з даними порталу, особливо відчутно подорожчала ковбаса "Алан Брауншвейзька" сиров’ялена. У квітні її вартість становила 1042,90 грн/кг, а у травні ціна вже сягає 1084,90 грн/кг.
Водночас, ковбаса "Глобино салямі" варено-копчена зберегла свою ціну — 282 грн/кг, залишаючись доступнішим варіантом для споживачів.
Що стосується твердого сиру, то "Звени Гора голландський" 45% також подорожчав. Якщо у квітні його середня ціна становила 551,20 грн/кг, то в травні вона вже досягла 580,70 грн/кг.
Однак, твердий сир "Комо традиційний" 50% показав зниження середньої вартості — з 529,31 грн/кг у квітні до 482 грн/кг у травні.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, у квітні світові ціни на вершкове масло зросли на 2,9%, досягнувши нового рекорду. Це вже третій місяць поспіль, коли відзначається зростання.
Ціни на свинину в Україні також суттєво виросли. Якщо ще минулого місяця цей продукт можна було придбати у магазинах по більш демократичних цінах, то з початком сезону пікніків його вартість уже на кілька десятків гривень вища.
Крім того, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка заявив, що вартість молодої картоплі на сьогодні становить 100 – 130 гривень за кілограм. Ціна на неї з кожним тижнем буде зменшуватися внаслідок збільшення пропозиції як вітчизняної, так й імпортної продукції.
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