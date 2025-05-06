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Ціни "кусаються": в Україні різко подорожчали два популярні продукти

Марія Николишин
6 травня 2025, 10:58
682
Ціни помітно змінились порівняно з квітнем.
Ціни 'кусаються': в Україні різко подорожчали два популярні продукти
Ціни на продукти в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Ціни на ковбасу та сир переписали
  • Особливо відчутно подорожчали деякі види ковбаси
  • Водночас, деякі види твердого сиру подорожчали майже на 30 гривень

В Україні несподівано змінились ціни на ковбасу та твердий сир. Про це свідчать дані порталу Мінфін.

Так, у травні 2025 року вартість основних компонентів для приготування бутербродів — твердого сиру та копченої ковбаси — продемонструвала помітні зміни порівняно з квітнем.

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Згідно з даними порталу, особливо відчутно подорожчала ковбаса "Алан Брауншвейзька" сиров’ялена. У квітні її вартість становила 1042,90 грн/кг, а у травні ціна вже сягає 1084,90 грн/кг.

Водночас, ковбаса "Глобино салямі" варено-копчена зберегла свою ціну — 282 грн/кг, залишаючись доступнішим варіантом для споживачів.

Що стосується твердого сиру, то "Звени Гора голландський" 45% також подорожчав. Якщо у квітні його середня ціна становила 551,20 грн/кг, то в травні вона вже досягла 580,70 грн/кг.

Однак, твердий сир "Комо традиційний" 50% показав зниження середньої вартості — з 529,31 грн/кг у квітні до 482 грн/кг у травні.

Ціни 'кусаються': в Україні різко подорожчали два популярні продукти
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, у квітні світові ціни на вершкове масло зросли на 2,9%, досягнувши нового рекорду. Це вже третій місяць поспіль, коли відзначається зростання.

Ціни на свинину в Україні також суттєво виросли. Якщо ще минулого місяця цей продукт можна було придбати у магазинах по більш демократичних цінах, то з початком сезону пікніків його вартість уже на кілька десятків гривень вища.

Крім того, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка заявив, що вартість молодої картоплі на сьогодні становить 100 – 130 гривень за кілограм. Ціна на неї з кожним тижнем буде зменшуватися внаслідок збільшення пропозиції як вітчизняної, так й імпортної продукції.

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