Обвалились ціни на популярний продукт: найнижча вартість за останні роки

Світові ціни на популярну крупу знизились через надлишкові запаси та рекордні врожаї.

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У світі обвалились ціни на рис / Колаж: Главред, фото: pexels

Світові ціни на рис досягли найнижчих рівнів за останні роки. Про це повідомляє Reuters.

Цьому посприяли надлишкові запаси в Індії та рекордні врожаї в країнах Азії. Однак не слід сподіватися на те, що ціни на рис продовжать падати. Зазначається, що ціни на рис почали падати після того, як Індія скасувала експортні обмеження, які були введені у 2022 році.

Відомо, що у Таїланді ціни впали до трирічного мінімуму, а у В'єтнамі - майже до п'ятирічного.

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"Навіть після суттєвого здешевлення ми не очікуємо зростання цін. Перевиробництво, ймовірно, завадить будь-якому підвищенню", - каже президент Асоціації експортерів рису Індії прокоментував Крішна Рао.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Очікується, що до кінця 2025 року ціни на рис із вмістом битого зерна 5% будуть триматися в межах 10 доларів навколо позначки 390 доларів за тонну. Неочікувані зміни у виробництві може спричинити лише мусон.

Загальний обсяг світових поставок рису складає 743 мільйони тонн, тоді як попит становить лише 539,4 мільйонів тонн.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, у квітні світові ціни на вершкове масло зросли на 2,9%, досягнувши нового рекорду. Це вже третій місяць поспіль, коли відзначається зростання.

Ціни на свинину в Україні також суттєво виросли. Якщо ще минулого місяця цей продукт можна було придбати у магазинах по більш демократичних цінах, то з початком сезону пікніків його вартість уже на кілька десятків гривень вища.

Крім того, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка заявив, що вартість молодої картоплі на сьогодні становить 100 – 130 гривень за кілограм. Ціна на неї з кожним тижнем буде зменшуватися внаслідок збільшення пропозиції як вітчизняної, так й імпортної продукції.

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