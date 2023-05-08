Особливо помітно у великих містах: ЗМІ розповіли, як сильно з 1 червня може зрости тариф на воду

В Україні профільні чиновники розглядають варіант підвищення тарифів на холодну воду і водовідведення вже з 1 червня 2023 року.

https://glavred.net/economics/osobenno-zametno-v-bolshih-gorodah-smi-rasskazali-kak-silno-s-1-iyunya-mozhet-vyrasti-tarif-na-vodu-10468567.html Посилання скопійоване

У великих містах тариф на воду може зрости на третину - ЗМІ / ua.depositphotos.com

В Україні чиновники всерйоз розглядають варіант підвищення тарифів на холодну воду і водовідведення вже найближчим часом - з 1 червня нинішнього року. Про такі плани йдеться у відповіді на запит порталу "Апостроф" від профільної Нацкомісії (НКРЕКП).

Згідно з документом, у великих українських містах вартість цих послуг може зрости в середньому на третину. Але, варто зауважити, рішення про підвищення ще не затверджено остаточно.

Крім того, в невеликих населених пунктах вода почала дорожчати ще з кінця минулого року – згідно з рішенням місцевої влади.

відео дня

"У поточному році (орієнтовно з 1 червня) НКРЕКП планує привести тарифи ліцензіатів НКРЕКП на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обґрунтованого рівня, що є не тільки вимогою законодавства, а й терміновою необхідністю з економічної та технічної точки зору", – заявили чиновники Нацкомісії.

Фактичний розмір підвищення тарифів для українців за традицією будуть відрізнятися в різних містах.

Справа в тому, що тариф розраховується виходячи з нижченаведених факторів:

кількість споживачів у водоканалу (чим їх більше - тим нижче тариф);

обсяги споживання;

особливості надання послуг (джерело водопостачання та інфраструктура).

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Нагадаємо, в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

Більше новин: