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Особливо помітно у великих містах: ЗМІ розповіли, як сильно з 1 червня може зрости тариф на воду

Дмитро Відоменко
8 травня 2023, 09:55 оновлено 8 травня, 09:56
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В Україні профільні чиновники розглядають варіант підвищення тарифів на холодну воду і водовідведення вже з 1 червня 2023 року.
Кран, вода
У великих містах тариф на воду може зрости на третину - ЗМІ / ua.depositphotos.com

В Україні чиновники всерйоз розглядають варіант підвищення тарифів на холодну воду і водовідведення вже найближчим часом - з 1 червня нинішнього року. Про такі плани йдеться у відповіді на запит порталу "Апостроф" від профільної Нацкомісії (НКРЕКП).

Згідно з документом, у великих українських містах вартість цих послуг може зрости в середньому на третину. Але, варто зауважити, рішення про підвищення ще не затверджено остаточно.

Крім того, в невеликих населених пунктах вода почала дорожчати ще з кінця минулого року – згідно з рішенням місцевої влади.

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"У поточному році (орієнтовно з 1 червня) НКРЕКП планує привести тарифи ліцензіатів НКРЕКП на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обґрунтованого рівня, що є не тільки вимогою законодавства, а й терміновою необхідністю з економічної та технічної точки зору", – заявили чиновники Нацкомісії.

Тариф, вода, документ

Фактичний розмір підвищення тарифів для українців за традицією будуть відрізнятися в різних містах.

Справа в тому, що тариф розраховується виходячи з нижченаведених факторів:

  • кількість споживачів у водоканалу (чим їх більше - тим нижче тариф);
  • обсяги споживання;
  • особливості надання послуг (джерело водопостачання та інфраструктура).

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Нагадаємо, в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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