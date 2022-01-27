Під 40 гривень за літр бензину: в Україні підскочили ціни на АЗС

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В Україні роздрібні мережі АЗС в період з 26 по 27 січня підвищили вартість бензину і дизельного палива.

Як пише Enkorr.ua, середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 10 копійок і склала 31,84 грн за літр, бензин А — 95 подорожчав на 10 копійок — до 32,72 грн за літр, а дизельне паливо-на 12 копійок, до 32,04 грн за літр.

Мережа БРСМ-Нафта

Бензини подорожчали на 23 копійки:

бензин А-92-до 30,58 грн за літр;

бензин А-95-до 31,58 грн за літр.

Ціна ДП зросла на 0,22 грн за літр, до 30,33 грн за літр.

Мережа Укр-Петроль

Бензини і ДП подорожчали на 80 копійок:

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бензин А-92 - до 30,60 грн за літр;

бензин А-95-до 31,60 грн за літр;

ДП - до 30,70 грн за літр.

Мережа Кворум

Бензини і ДП подорожчали на 1 гривню:

ціна на А-92 збільшилася до 31,65 грн за літр;

А-95-до 32,95 грн за літр;

ДП - до 31,25 грн за літр.

На станціях мережі "Катрал" на 40 копійок подорожчали тільки бензини.

Такі мережі як Prime, SUNOIL, "Татнафта-АЗС-Україна", Prime, Mango та ін. підвищили ціни в межах 0,1-1,3 грн за літр.

/ enkorr.ua

Додамо, що одним з найвищих на ринку є пропозиція мережі SOCAR. Компанія реалізує паливо марки NANO 98 за ціною 39,98 гривень за літр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні роздрібні мережі АЗС підвищили вартість палива в межах 0,1-1,5 грн/л.

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