Під 40 гривень за кілограм: в Україні рекордно подорожчала цибуля

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В Україні підскочила середня ціна на білий лук (cтерлінг). На прилавках магазинів вартість виявилася рекордною.

На оптовому ринку Шувар овоч продають за ціною 28,60 грн/кг, в той час як на майданчику Великі Копані реалізує білий лук по 16,20 грн / кг, пише Zemliak.

Відзначається, що індекс споживчих цін на цибулю в лютому 2022 р.склав 106,69%. У порівнянні з попереднім місяцем середні ціни збільшилися на 6,69%.

При цьому в січні 2022 року цей індекс по відношенню до попереднього місяця склав 119,33%.

Підкреслюється, що станом на 15 лютого 2022 року середня роздрібна ціна становить 36,60 грн/кг, тоді як минулого місяця цей показник був на рівні 27,93 грн/кг. тобто за місць ціна зросла на 8,67 грн/кг.

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У матеріалі додається, що в супермаркетах України ціна на білу цибулю доходить до 39,99 грн за кілограм.

Раніше повідомлялося, в Україні рекордно піднялися ціни на продукти. Деякі подорожчали на 20-30%. Зокрема, огірки вже коштують по 90 грн/кг, томати по 50-60 грн/кг, буряк по 15 грн/кг, білокачанна капуста по 20 грн/кг, морква і цибуля по 13 грн / кг.у Держстаті підрахували, що за рік овочі подорожчали в 2,5 рази.

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