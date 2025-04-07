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В Україні впаде ціна на популярну продукцію: експерт потішив прогнозом

Маріна Фурман
7 квітня 2025, 18:20оновлено 7 квітня, 22:59
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Марчук сказав, коли ціни на молочну продукцію підуть вниз.
молочка, гривна
В Україні здешевшає молоко / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні почне знижуватися вартість молока
  • Що буде з цінами на вершкове масло

В Україні станом на сьогодні помітне часткове зниження собівартості закупівлі молока з ферм. Головна причина в тому, що через високі ціни люди стали купувати менше молочних продуктів. Про це в коментарі Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Експерт зазначає, що з підвищенням цін на молочні продукти фермери отримують найменший прибуток, тоді як супермаркети, збільшуючи ціну на товар, заробляють найбільше.

Марчук прогнозує, що влітку, коли настане сезон "великого молока", ціни на деякі види молочної продукції частково впадуть.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Однак вартість вершкового масла не залежить від сезону "великого молока", тому ціни можуть й надалі зростати або ж навпаки знижуватися.

"Вершкове масло є експортоорієнтованим товаром, тому, якщо воно буде дорожчати на міжнародних ринках, зростання ціни відбуватиметься і всередині країни", - розповів Марчук.

Дивіться відео, в якому експерт Денис Марчук розповів, які базові продукти подорожчають в найближчі місяці:

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні знизилися ціна на імпортні помідори. Попит на турецькі томати суттєво впав, тоді як їхня пропозиція значно збільшилась. Помідори наразі продаються за ціною від 65 до 85 грн за кілограм ($1,57-2,06/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Також, попри обмежену пропозицію, знизилася вартість моркви — нижня межа цін впала з 27 до 25 грн/кг. Столовий буряк теж став доступнішим — мінімальна ціна зменшилася з 18 до 16 грн/кг.

Тим часом у березні ціна на соняшникову олію в Україні сягнула рекордних 77,5 грн за пляшку, що на 38% більше, ніж торік. Як пояснили в УКАБ, це пов'язано з дефіцитом насіння через минулорічний неврожай, незважаючи на надлишок олії на світовому ринку.

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Хто такий Денис Марчук?

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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