Ціни стрімко полетіли вниз: популярні в Україні овочі стали дешевшими

Зменшення вартості спостерігається також в сегменті зелені і фруктів.

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Ціни на продукти / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Які овочі подешевшали в Україні

Які причини падіння цін

На які фрукти знизилися ціни

В Україні знизилися ціни на популярні овочі. Основною причиною стало поєднання слабкого попиту та сезонної пропозиції. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

На тлі низької купівельної активності продовжила дешевшати картопля. Вартість найпопулярнішого овочу серед українців знизилася з 16–25 до 15–23 гривень за кілограм.

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Також, попри обмежену пропозицію, знизилася вартість моркви — нижня межа цін впала з 27 до 25 грн/кг. Столовий буряк теж став доступнішим — мінімальна ціна зменшилася з 18 до 16 грн/кг.

Другий тиждень поспіль стрімко дешевшають томати. Якщо раніше їх продавали по 70–90 грн/кг, то нині ціни опустилися до 65–85 грн/кг. Після тривалого періоду подорожчання почали знижуватися й ціни на тепличний огірок — його нижня цінова межа впала зі 110 до 90 грн/кг.

Суттєво впала ціна на редиску. Через збільшення пропозиції продавці знизили нижню межу з 65 до 50 грн/кг.

Також спостерігається поступове здешевлення зелені. Найдешевший кріп коштує нині 195 грн/кг (раніше — 200 грн), петрушка — 180 грн/кг (проти 200 грн), а салат — 95 грн/кг (проти 100 грн).

У фруктовому сегменті ціни також пішли вниз. Після нещодавнього подорожчання яблука, його вартість повернулася до попереднього рівня: нижня межа вартості впала з 30 до 25 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у 2025 році вартість великоднього кошика для родини з чотирьох осіб складе 1663 грн — це на 17% більше, ніж торік. За даними Інституту аграрної економіки, найбільше подорожчала паска – до 232,96 грн/кг (+29,6%) через зростання цін на яйця, борошно, масло та інші інгредієнти.

Також у березні середня ціна на соняшникову олію в Україні зросла до рекордних 77,5 грн за пляшку, що на 38% більше, ніж торік. Як пояснили в УКАБ, подорожчання пов'язане з дефіцитом насіння через неврожай, попри надлишок олії на світовому ринку.

Крім цього, ціни на груші в Україні досягли 160 грн/кг через дефіцит якісного фрукта. За словами президента УПОА Тараса Баштанника, причина не лише в нестачі посадок, а й у слабкій системі зберігання та відсутності сучасної селекції.

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