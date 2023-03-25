По 100 гривень за кілограм: в Україні різко підскочать ціни на цибулю

В Україні стрімко подорожчала цибуля, нинішні ціни - не межа, кажуть експерти.

Ціни на цибулю в Україні досягли рекордних позначок / Фото pixabay.com, УНІАН

В Україні спостерігається рекордний стрибок цін на цибулю. Причина цьому - військова агресія країни-окупанта Росії щодо України. Експерти розповіли, чи варто очікувати, що популярний овоч подешевшає, і чи врятує ситуацію новий урожай.

Як пояснила виданню Ліга. Бізнес експерт Світового банку з розвитку плодоовочівництва Оксана Руженкова, в Україні подорожчала цибуля через значний дефіцит, викликаний тимчасовою окупацією частини Херсонської області, де вирощувалося 80% всієї української цибулі. Також не змогли повноцінно зібрати урожай Миколаївській та Одеській областях. Але головним чином до дефіциту лука в Україні призвели бойові дії та окупація Каховки.

"Тому якісний власний лук Україна споживала десь до середини грудня. Менш якісний - до середини січня. А далі закінчився і він, тому на ринок надійшов імпорт", – пояснила Руженкова.

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Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що Україна завжди докуповувала цибулю в кінці березня – на початку квітня. Але в цьому році через дефіцит імпорт в дуже великих обсягах почався на два місяці раніше.

За словами Пендзина, садити цибулю цього року будуть "всі, кому не лінь". Але навіть при збільшенні кількості гравців на ринку, нинішній дефіцит цибулі покрити швидко буде неможливо. Тому зростання ціни на цибулю, найімовірніше, буде продовжуватися. Істотного подорожчання варто очікувати перед Великоднем.

"Зростання буде до червня, коли почне приходити сухий український лук. Але до цього часу ми зможемо побачити цибулю і по 100 гривень за кілограм", – резюмував Пендзин.

Раніше генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

До того агроексперти попереджали українців, що взимку 2022/2023 в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни на них піднімуться ще сильніше, ніж зараз.

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