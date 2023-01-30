В Україні будуть по-новому продавати яйця: ціни різко підуть на спад

Поголів'я курей-несучок поступово відновлюється в Україні. Ціни на яйця будуть різко падати після свят.

Ціни на яйця / pixabay, glavcom

Ціни на яйця в Україні залишаються високими і перевищують 70 гривень за десяток. Як відзначають експерти, в найближчі два місяці дефіцитний товар стане доступнішим на 10-15%.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин повідомила, що поголів'я курей-несучок поступово відновлюється в Україні. Це головна причина, чому яйця будуть дешевшати.

А з початку квітня, після свята Великодня, яйця можуть подешевшати на 35-40%.

Зазначено, що після Великодня на ціни вплинуть два фактори:

зниження попиту населення,

збільшення пропозиції від виробників.

На початку 2023 року десяток яєць можна купити від 73 гривень.

Нові правила продажу яєць в Україні

В Україні 26 січня оприлюднили проект наказу "Про затвердження Вимог до курячих яєць". Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, згідно з наказом, в Україні з'являться нові вимоги щодо продажу курячих яєць.

Проектом наказу передбачено затвердити ряд вимог до курячих яєць, зокрема:

сортування яєць за їх якістю і за вагою;

штампування яєць;

маркування упаковок (контейнерів) і транспортної тари для яєць;

маркування контейнерів для промислових яєць та надання інформації споживачеві при поштучному продажу яєць;

упаковка та перепакування яєць;

вимоги до записів, які повинні вести оператори ринку.

До того ж курячі яйця будуть ділитися на два класи "А" і "В".

Яйця, що належать класу "А", повинні бути чистими, з неушкодженою шкаралупою, з малорухливим жовтком без чітких контурів.

За вагою яйця класу "А" сортують за наступними категоріями :

"XL" дуже великі: яйця, вага яких становить 73 г і більше;

"L" великі: яйця, вага яких становить 63 г і більше, проте менше 73 г;

"М" середні: яйця, вага яких становить 53 г і більше, проте менше 63 г;

"S" Малі: яйця, вага яких становить менше 53 г.

Сортування яєць класу "А" за вагою не буде обов'язковим для яєць, що поставляються на харчові та/або нехарчові потужності.

До яєць класу "В" відносяться яйця, які не відповідають показникам якості, зазначеним вище. Також до класу "В" можуть бути знижені яйця класу "А", які більше не відповідають їх показниками якості.

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