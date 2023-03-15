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Ціна на цибулю в Україні досягли божевільної позначки: все йде до дефіциту

15 березня 2023, 14:41
Зараз вартість 1кг цибулі досягає 50 грн, але ціна буде рости і далі.
Цибуля
Ціна на цибулю в Україні досягли божевільної позначки / УНІАН

Ціна на лук в Україні досягла рекордної позначки, але це не межа - в березні-квітні можливий дефіцит овоча, заявила директор з розвитку української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва.

Зараз вартість 1 кг цибулі досягає 50 грн, але ціна буде рости і далі, заявила вона в коментарі Обозревателю.

"Ціни на цибулю б'ють всі рекорди з часів незалежності України. Запаси цибулі в сховищах українських фермерів вже майже закінчилися. Тому тенденція до подорожчання цибулі на українському ринку збережеться в період березня-квітня", – сказала експерт.

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Звєрєва підкреслила, що українські фермери намагаються продати продукцію відразу після збору врожаю, або до початку перших морозів.

"Ті, хто має професійні сховища, можуть реалізовувати продукт і зараз, навесні, коли ціни вищі. Але цього року через війну, обстріли Росією стратегічної інфраструктури, енерго та агрооб'єктів значно збільшилися і виробничі витрати українських фермерів. Через перебої з електроенергією урожай в сховищах почав псуватися швидше", - пояснює Звєрєва.

Вартість цибулі зросла на 200%
Вартість цибулі зросла на 200% / index.minfin.com.ua

За словами експерта, існує глобальний дефіцит цибулі, оскільки деякі країни ввели експортні обмеження для захисту локальних ринків.

Ціни на продукти в Україні

Раніше генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що наступного року з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Річ у тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

До того агроексперти попереджали українців, що взимку 2022/2023 в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни на них піднімуться ще сильніше, ніж зараз.

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Автор: Сергій Кущ
цибуля ціни на продукти
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