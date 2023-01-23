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В Україні різко впали ціни на гречку

23 січня 2023, 20:21
Гречана круппа дешевшає вже п'ятий місяць поспіль. У серпні минулого року вона коштувала майже 92 грн за кілограм.
Гречка
Гречка / УНІАН

В Україні подешевшала гречка. Кілограм цієї крупи коштує в середньому 65,4 грн, тоді як у грудні-2022 середньомісячна ціна становила 73,85 грн.

Згідно з даними на порталі Мінфін, дешевшає круппа вже 5-й місяць поспіль. Востаннє ціни на неї зросли ще у серпні-2022 – з 91,7 грн/кг до 92,73 грн/кг (+1,03 грн). Далі ж вартість тільки знижувалася:

  • вересень - до 87,94 грн (мінус 4,79 грн);
  • Жовтень - до 80,78 грн (мінус 7,16 грн);
  • листопад - до 76,99 грн (мінус 3,79 грн);
  • грудень - до 73,85 грн (мінус 3,14 грн);
  • січень-2023-до 69,95 грн (мінус 3,9 грн. Дані на 1 число. Після цього ціни знизилися ще на 4,55 грн).

Таким чином вартість гречки знизилася на 8,45 грн.

Ціни на гречку в Україні
Ціни на гречку в Україні / index.minfin.com.ua

Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні накрутили ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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Автор: Сергій Кущ
гречка ціни на продукти
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