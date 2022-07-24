Плюс 3 тисячі грн: експерти назвали пенсіонерів, яким серйозно збільшили пенсії

У той же час, як стверждують галузеві експерти, середня пенсія в Україні станом на липень 2022 року встановлена на показнику в 4437 гривень.
В Україні після липневого підвищення виплати пенсій українським пенсіонерам в середньому зросли на 45,40 грн. Але, як пише портал На пенсії, дохід колишніх військових протягом останнього року зріс на три тисячі гривень (фактично в півтора рази)
Тобто, на даний момент, середній розмір військових пенсій становить близько 9 тисяч грн.
У той же час, середня пенсія в Україні станом на липень 2022 року дорівнює 4437 грн. У порівнянні з показником липня 2021 року вона зросла всього на 17%.
Під час недавнього перерахунку пенсій, який розпочався 1 липня, виплати українських пенсіонерів змінилися так:
- мінімальна пенсія-збільшилася на 93 грн, зараз становить 2027 грн;
- мінімальна пенсія для шахтарів - на 279 грн, зараз становить 6082 грн;
- мінімальна пенсія для членів сімей військовослужбовців, які втратили свого годувальника - на 186 грн, зараз - 4054 грн;
- максимальна пенсійна виплата - на 930 грн, зараз становить 20270 грн;
- доплата за понаднормовий стаж — на 93 копійки, до 20,27 грн за кожен рік.
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Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
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