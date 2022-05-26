Як перераховуватимуть пенсії: у Пенсійному пояснили, хто отримає додаткові виплати / УНІАН і ua.depositphotos.com

У 2022 році для громадян України проведуть плановий перерахунок пенсій. Про це повідомляють представники пресслужби Пенсійного фонду України.

За їх словами, додаткові виплати зможуть отримати люди, які вийшли на пенсію протягом останніх двох років і продовжують працювати.

Як зазначили в ПФУ, пенсіонери, які після призначення пенсії офіційно працювали, тобто за них сплачені або вони сплатили єдиний соціальний внесок, кожні два роки отримують право на перерахунок пенсії.

Такий перерахунок проводиться за зверненням пенсіонера або автоматично з 1 квітня нинішнього року.

Перерахунок проводиться з урахуванням лише страхового стажу, отриманого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або ‒ у разі доцільності ‒ з урахуванням стажу та заробітної плати, отриманих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Коли пенсіонери отримають додаткові виплати

Виплата перерахованих пенсій буде проводитися починаючи з червня і з доплатою за квітень і травень.

Згідно зі статистичним звітом, станом на 1 квітня 2022 року в Україні 10,8 млн пенсіонерів (з яких 2,7 млн ‒ працюючі). Середній розмір пенсії працюючих пенсіонерів - 4532,91 гривні (на 162,46 гривень більше середнього розміру пенсій всіх пенсіонерів ‒ 4370,45 гривень).

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Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переклад в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

Пізніше керівник Міністерства соцполітики Марина Лазебна заявила, що до кінця війни в Україні в автоматичному режимі продовжити виплату всіх допомог - як соціальних допомог, так і субсидій.

За словами чиновниці, на даний момент в Україні соціальну допомогу в різних розмірах отримують близько шести мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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