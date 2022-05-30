Українські біженці не зможуть отримати пенсії: кого це торкнеться

Деякі пенсіонери, які виїхали за кордон, можуть залишитися без виплат / УНІАН

Пенсіонери з України, які стали біженцями та виїхали за кордон через російське вторгнення, не зможуть отримати пенсію, якщо у них закінчився термін дії карти для соціальних виплат. Однак гроші будуть накопичуватися, пенсійні виплати можна буде отримати після повернення в Україну.

Таке роз'яснення дали в Пенсійному фонді України, повідомляється на Facebook-сторінці ПФУ.

Так, пенсіонерка, яка перебуває за кордоном, звернулася до представників Фонду для вирішення питання.

"Закінчився термін дії карти. Отримати нову не можу, перебуваю за межами України. Але є діюча карта Монобанку. Чи можна перераховувати пенсію на цю карту? Всі реквізити є", - написала жінка.

Вона отримала відповідь від Пенсійного фонду про те, що це зробити неможливо.

"Гроші будуть накопичуватися на вашому рахунку. Ви зможете їх отримати після повернення", - зазначили в ПФУ.

Як повідомляв Главред, раніше в Пенсійному фонді розповіли, як правильно оформляти пенсії біженцям за кордоном.

Зокрема, пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, отриманий до 2004 року. Якщо стажу в РЗО недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

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