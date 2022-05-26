В уряді розповіли, як можна отримувати пенсії в окупованих районах України

В уряді розповіли, як можна отримувати пенсій в окупованих районах України / УНІАН / ua.depositphotos.com

Не всі українці, які зараз проживають на тимчасово окупованих росіянами територіях, можуть отримати нараховані пенсійні виплати готівкою або взагалі використовувати їх. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Як каже чиновниця, в Кабміні вже розробили механізм, що дозволяє обійти цю складність.

"Банки всі 100% пенсійних виплат зараховують на карти, але на частині окупованих територій ними неможливо скористатися", ‒ сказала вона.

За підрахунками Лазебної, з усіх пенсіонерів, які отримували виплати за місцем проживання, близько 300 тисячам осіб "Укрпошта" не має ніякої можливості доставити пенсії на окупованих територіях.

Для тих українців, які поки не можуть отримати гроші, відкривають рахунки в "Ощадбанку" і на них зараховують пенсійні виплати.

Такими грошовими коштами пенсіонери можуть скористатися, звернувшись в "Ощадбанк" по першій можливості. Також можна дочекатися, коли "Укрпошта" зможе працювати в регіоні, і тоді отримати всю суму за місцем проживання.

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Нагадаємо, раніше в Україні чиновники змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.

За квітень виплатять 43% субсидії і 59% пільги, які були нараховані в січні нинішнього року.

З травня і на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії і 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

Чиновники зазначають, що зменшення виплат пов'язане з меншою сумою комунального рахунку (без опалення) та з наслідками воєнного стану.

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