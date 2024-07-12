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Пенсія 15 тисяч гривень: яку зарплату потрібно мати, щоб отримувати такі виплати

Дмитро Відоменко
12 липня 2024, 10:58
154
З повним стажем (35 років) українцю, який виходить на пенсію, для отримання виплати в 15 тисяч грн потрібно мати зарплату, яка в 3,16 раза вища за середню.
Старий чоловік, пенсіонер
Як в Україні можна отримати пенсію в 15 тисяч? / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

З повним страховим стажем (35 років) українцю, який виходить на пенсію за загальними правилами, для отримання виплат у розмірі 15 тисяч грн потрібно мати зарплату, яка в 3,16 раза вища за середню. Згідно з останніми даними ПФУ, зарплата для цього має бути в районі 48 778 грн 90 коп.

Згідно з розрахунками порталу "Обозреватель", якщо людина накопичила 40 років страхового стажу, то для пенсії в 15 тисяч гривень потрібно мати зарплату, яка в 2,76 раза вища за середню по країні (станом на липень 2024 року цей показник становить 42 681,6 грн).

Серед пенсіонерів близько 2,7 млн осіб тих, хто продовжує працювати (вони в середньому отримують виплату в 6 тисяч грн). Загалом же пенсію в Україні офіційно отримують 10,1 млн осіб. З них найбільше людей (2,6 млн) отримують пенсію до 3 тисяч грн.

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Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їхньої виплати; забезпечує своєчасне та у повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Ще 1,7 млн осіб отримують пенсії від 3 тисяч до 4 тисячі грн (а від 4 тисяч до 5 тисяч грн отримують 1,8 млн українців).

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024-й. Кабінет Міністрів закінчив процес розроблення держбюджету України на 2024 роки до першого читання в Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують позбутися пенсії. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок понад 6 місяців.

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