В Україні з 2017 року кількість пенсіонерів знизилася майже на 2 млн осіб (а за час великої війни кількість пенсіонерів скоротилася на 687 тисяч осіб).

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В Україні різко зменшується кількість пенсіонерів: що сталося / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

В Україні з 2017 року кількість пенсіонерів зменшилася на 2 млн осіб. А з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість пенсіонерів знизилася ще на 687 тисяч осіб. Як свідчать дані Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10,841 млн пенсіонерів.

Як вважають експерти, якщо такі темпи збережуться, то вже 2024 року кількість пенсіонерів уперше в історії України після 1991 року скоротиться до показника, меншого за 10 млн осіб.

Згідно з попередніми даними, до квітня 2024 року кількість пенсіонерів скоротилася до 10,154 млн пенсіонерів (тобто щомісяця, починаючи з лютого 2022 року), кількість пенсіонерів скорочувалася на 24,5 тисячі осіб.

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Загалом за 28 місяців кількість пенсіонерів скоротилася на 687 тисяч осіб. Аж до повномасштабної війни, з січня 2020 року по січень 2022 року, кількість пенсіонерів скоротилася на 493 тисячі осіб. Також до повномасштабної війни щомісяця кількість пенсіонерів скорочувалася на 20,5 тисячі осіб.

Пенсії в Україні - останні новини

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