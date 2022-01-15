УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Пенсії суддям злетіли в 56 разів більше, ніж звичайним українцям: у чому причина

15 січня 2022, 15:14

За рік, з січня 2021-го, пенсія судді з 67 961 підвищилася до 90 822 грн.

Пенсія
/ УНІАН

В Україні величезний розрив у розмірі підвищених пенсій для суддів у відставці, а також для звичайних пенсіонерів.

За рік, з січня 2021-го, пенсія судді з 67 961 підвищилася до 90 822 грн. Підвищення склало 22 861 грн, повідомляється в даних Пенсійного фонду України.

При цьому простим українцям, які отримують виплати за віком, пенсію підвищили за рік з 3538 до 3944 грн. Підвищення – 406 грн.

Цифри свідчать про те, що підвищення пенсії суддям у 56 разів більше, ніж для звичайних українців.

Звернемо увагу, що середня пенсія (з урахуванням виплат всім категорій) зросла 3991 грн. Однак, якщо враховувати тільки тих пенсіонерів, які отримують виплати за загальним правилом, ця цифра буде нижче.

Реклама

У чому причина космічних пенсій суддів

Важливо знати, що судді в Україні отримують пенсії за особливим законом. Якщо звичайний українець в кращому випадку за кожен відпрацьований рік отримує 1% розрахункового заробітку (а його розмір значно нижче реального), то служитель Феміди може розраховувати на 80% від зарплати того, хто на даний момент працює на його посаді.

Інші ж українці можуть розраховувати на пенсію, розмір який не перевищує 10 мінімальних виплат. Але і на такі гроші розраховувати не варто. Для цього за умови наявності 35 років стажу потрібно мати білу зарплату, яка приблизно в 7 разів вище середньої по країні.

читайте такожХто ризикує залишитися без пенсії в 60 років: українцям підвищують пенсійний вік

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Читайте ще:

viber
пенсії пенсіонери новини України підвищення пенсій
Зараз ви переглядаєте новину «Пенсії суддям злетіли в 56 разів більше, ніж звичайним українцям: у чому причина». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Як з користю використовувати шкірку від бананів: 3 чудесні способиЯк з користю використовувати шкірку від бананів: 3 чудесні способи "Різко збільшує ризик інсульту": Комаровський розповів, що не можна робити при головному болю"Різко збільшує ризик інсульту": Комаровський розповів, що не можна робити при головному болю Місячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбуванняМісячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбування Відомий український продюсер назвав двох найбільш конфліктних зірок вітчизняного шоу-бізнесуВідомий український продюсер назвав двох найбільш конфліктних зірок вітчизняного шоу-бізнесу Вікторія Смеюха показала пишні сідниці в сміливому прозорому вбранніВікторія Смеюха показала пишні сідниці в сміливому прозорому вбранні
16:33

"200 тис. випадків на добу, кожен 20-й лікарні": лікар дав прогноз по Дельтакрону в Україні

16:23

Ініціатива Зеленського щодо перемовин з Байденом та Путіним: у Білому домі зробили заявуВідео

15:55

РФ боїться ракет: у США запропонували озброїти Україну БМП Bradley і ЗРК StingerВідео

15:30

В українських супермаркетах різко подорожчають пакети - залишилося кілька тижнівВідео

15:29

Вторгнення РФ і екологічна катастрофа в Україні: розвідка оголосила про витік хімікатів на Донбасі

Реклама
15:24

США підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну - НуландВідео

15:14

Пенсії суддям злетіли в 56 разів більше, ніж звичайним українцям: у чому причинаВідео

14:45

Харківська поліція викликала ветерана "Азову" на допит за запитом РФ

14:34

Проїзд у громадському транспорті різко подорожчав: де українці платять найбільшеВідео

14:18

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: обвинуваченим у катастрофі загрожує до 15 років в'язниціВідео

14:09

Посадили на візок і повезли: під Харковом лікарі кілометр тягнули пацієнта до машини швидкої допомоги

14:07

Мама і дві маленькі доньки загинули у власному будинку в Донецькій областіВідео

14:01

Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера Дженоа

13:28

Водохресні морози йдуть в Україну: де і на скільки похолодає

13:02

У школах України діти мерзнуть у холодних класах: батьки школярів намагаються вирішити проблему

13:00

Гороскоп на завтра, 16 січня 2022: Дівам – фінансові труднощі, Водоліям – втрати, Рибам - зрадаВідео

12:58

Помідори на третину, огірки - в два рази: ціни на овочі в Україні невблаганно зростаютьВідео

12:48

Лікарка перерахувала продукти, що продовжують молодістьВідео

12:25

Нові кібератаки Росії можуть позбавити українців світла, тепла та грошей - ReutersВідео

12:05

Потужні магнітні бурі в січні 2022 розтягнуться на три дніВідео

Реклама
12:05

Росії потрібна ліцензія на відродження СРСРПогляд

11:40

Чат із пластичним хірургом Дмитром Слоссером

11:38

ЦРУ таємно готує українські спецпідрозділи, щоб дати відсіч Росії - ЗМІВідео

11:34

Україну охопив ураган: сильний вітер до 70 км/год валив дерева, стовпи і зупиняв транспортВідео

11:10

У моду на 2022 рік входять чудові жіночі джинсові костюми, в яких життя стане яскравішимФотоВідео

10:56

27-річна дружина українського футболіста на смерть розбилася в ДТП в день його переходу в новий клуб

09:40

Навіть староста в Італії: жителі села в Тернопільській області масово поїхали на заробіткиВідео

09:05

Зрив постачання газу до ЄС через вторгнення РФ в Україну: ЗМІ оголосили про плани США на сценарій

09:00

Прикмети на 16 січня: що не можна робити в день Гордія і як не потрапити в бідуВідео

08:18

Коронавірус в Україні входить в раж: за добу знову виявлено понад 10 тисяч випадків зараженняВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні, 15 січня 2022: Тільцям - гроші, Левам - удача, Дівам - інтриги недругівВідео

07:45

Відмова НАТО від виконання ультиматуму Москви: як спрацює погроза Заходу "прищемити хвоста" ПутінуПогляд

07:37

У Білому домі заявили, що Путін повинен вибрати або санкції, або деескалаціюВідео

07:10

Потрійний удар по Росії і підтримка України: дипломат назвав Заходу сценарій для боротьби з МосквоюВідео

06:29

Росія неминуче розвалиться, або Чому мріям про відновлення Російської імперії не судилося справдитисяПогляд

05:28

Провал ультиматуму Росії та перемога Заходу: дипломат пояснив, як діяти УкраїніВідео

05:02

Чистота та блиск: як правильно мити і доглядати за посудом зі скла

04:40

Такому сусідові виноград буде радий: що можна і не можна садити біля лози для гарного врожаю

04:17

Фронтмен ТІК похвалився знімками топлес після схуднення на 30 кг

03:52

Різкий зліт долара: з'явився несподіваний прогноз з новим курсомВідео

Реклама
03:15

Любовний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Скорпіонам - загострення пристрастей, Козерогам - небезпечне захопленняВідео

02:53

Відома українська співачка в одних трусиках скупалася в ополонці на тріскучому морозі

02:32

Не згайте час: що садити на розсаду в січні - поради бувалих дачниківВідео

02:20

5 речей, які "вбивають" будь-який інтер'єр: що робить будинок жахливимВідео

02:05

У Парижі помер оскароносний режисер

01:45

Сніжана Бабкіна в прозорих мереживах на голе тіло показала свої нічні розваги

01:18

Держрегулювання цін на продукти доб'є виробника: експерт назвав причинуВідео

00:51

Прикмети на 15 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:04

Ірина Білик показала свою розкішну квартиру в Одесі з видом на Чорне мореВідео

14 січня, п'ятниця
23:53

Можливе вторгнення РФ в Україну: Боррель озвучив 10 головних кроківВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти