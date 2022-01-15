Пенсії суддям злетіли в 56 разів більше, ніж звичайним українцям: у чому причина

/ УНІАН

В Україні величезний розрив у розмірі підвищених пенсій для суддів у відставці, а також для звичайних пенсіонерів.

За рік, з січня 2021-го, пенсія судді з 67 961 підвищилася до 90 822 грн. Підвищення склало 22 861 грн, повідомляється в даних Пенсійного фонду України.

При цьому простим українцям, які отримують виплати за віком, пенсію підвищили за рік з 3538 до 3944 грн. Підвищення – 406 грн.

Цифри свідчать про те, що підвищення пенсії суддям у 56 разів більше, ніж для звичайних українців.

Звернемо увагу, що середня пенсія (з урахуванням виплат всім категорій) зросла 3991 грн. Однак, якщо враховувати тільки тих пенсіонерів, які отримують виплати за загальним правилом, ця цифра буде нижче.

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У чому причина космічних пенсій суддів

Важливо знати, що судді в Україні отримують пенсії за особливим законом. Якщо звичайний українець в кращому випадку за кожен відпрацьований рік отримує 1% розрахункового заробітку (а його розмір значно нижче реального), то служитель Феміди може розраховувати на 80% від зарплати того, хто на даний момент працює на його посаді.

Інші ж українці можуть розраховувати на пенсію, розмір який не перевищує 10 мінімальних виплат. Але і на такі гроші розраховувати не варто. Для цього за умови наявності 35 років стажу потрібно мати білу зарплату, яка приблизно в 7 разів вище середньої по країні.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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