Партія Путіна хоче націоналізувати майно компаній, які йдуть з РФ через війну в Україні

Секретар Генради партії Путіна Єдина Росія Андрій Турчак назвав вихід іноземних компаній з РФ через військову агресію проти України "навмисним банкрутством".

Розцінюючи таким чином небажання колишніх партнерів співпрацювати з країною-агресором, Турчак запропонував націоналізувати виробництво і потужності цих компаній, які знаходяться на території Росії.

Свою пропозицію він мотивує бажанням зберегти робочі місця для тисяч російських робітників.

"Дивитися на це з байдужістю ми не будемо. Ми приймемо жорсткі заходи у відповідь, діючи за законами воєнного часу", - заявив Турчак.

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