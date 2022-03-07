Долар по 150: курс рубля за день обвалився на 20%

7 березня рубль "впав" до рекордних позначок.
За даними позабіржового ринку Forex курс рубля знову обвалився до рекордних позначок.
Так, в обмінниках до вечора 7 березня долар коштував 150 рублів, а євро - 164,5. За добу іноземна валюта по відношенню до рубля зміцнилася на 22-23%.
При цьому Банк Росії знизив офіційні курси долара і євро до 105,8 і 116,5 руб. відповідно. Нова ставка мала почати діяти з 5 березня.
Торги на всіх ринках Московської біржі припинені до 9 березня.
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Автор: Анна Підгорна