Долар по 150: курс рубля за день обвалився на 20%

Долар по 150: курс рубля за 7 березня обвалився на 20% / pixabay.com

За даними позабіржового ринку Forex курс рубля знову обвалився до рекордних позначок.

Так, в обмінниках до вечора 7 березня долар коштував 150 рублів, а євро - 164,5. За добу іноземна валюта по відношенню до рубля зміцнилася на 22-23%.

При цьому Банк Росії знизив офіційні курси долара і євро до 105,8 і 116,5 руб. відповідно. Нова ставка мала почати діяти з 5 березня.

Торги на всіх ринках Московської біржі припинені до 9 березня.

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