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Чи очікувати підвищення тарифів на світло: прогноз для українців

Марія Николишин
10 березня 2025, 22:25
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Ситуація з тарифами на електроенергію для населення залишається складною.
Чи очікувати підвищення тарифів на світло: прогноз для українців
Тариф на світло / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Україні потрібно перейти до реальних ринкових тарифів на світло
  • Тарифи для споживачів залишаються штучно заниженими

Для України важливо перейти до реальних ринкових тарифів, при цьому забезпечивши адресні субсидії для тих, хто потребує допомоги. Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає Oboz.ua.

За його словами, на сьогоднішній день бізнес платить абсолютно ринкову ціну. Проте ситуація для населення залишається складною.

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Він наголосив, що тарифи для споживачів залишаються штучно заниженими, і їхня природа є дуже дивною. Тому на даному етапі для України єдиним правильним рішенням є перехід до реальних ринкових цін для населення.

"Немає альтернативи тому, щоб ми перейшли з штучних, занижених для всіх тарифів на реальні ринкові ціни", – говорить Харченко.

Експерт додав, що зміни необхідні, оскільки система, в якій тарифи встановлюються на рівні, що не відповідає економічним реаліям, не здатна забезпечити ефективне функціонування енергетичного сектору.

Водночас, Харченко вважає, що необхідно буде забезпечити соціальний захист для вразливих верств населення, таких як ветерани, пенсіонери та люди з низьким рівнем доходів.

Він пропонує механізм, при якому ті, хто потребує допомоги, отримуватимуть адресні субсидії, а решта буде сплачувати повну ринкову вартість енергоресурсів. Важливо, що це не означає миттєвого підвищення тарифів, адже система з дешевшою електрикою вночі завдяки атомним станціям та сонячним генераціям дозволяє коригувати ціни в залежності від часу доби.

Тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом в Україні не підвищуватимуть комунальні тарифи на електроенергію. Змін не буде й після закінчення опалювального сезону, наміченого на 30 квітня.

Голова комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус заявив, що підхід до тарифної політики в Україні не є однорідним. Деякі тарифи змінювалися навіть у 2023 році, тоді як інші залишаються на рівні 2021 року.

Крім того, в інфляційному звіті НБУ повідомляється, що тарифи на послуги ЖКГ залишаться незмінними протягом 2025 року, але можливе їхнє підвищення з наступного року.

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Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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