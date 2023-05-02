Тарифи злетять на 60%: українців попередили про різке подорожчання комуналки

Головне питання в тому, чи буде введена градація для споживачів, вважає Олег Попенко.

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В Україні можуть підвищити ЖКГ-тарифи / УНІАН, pixabay

Тарифи на електроенергію та послуги водоканалів в Україні можуть підвищитися вже з 1 червня 2023 року.

Про це експерт з питань ЖКГ Олег Попенко розповів в ефірі Еспресо Захід.

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За словами співрозмовника, тариф на електроенергію для споживачів може подорожчати відразу на 50-60%.

При цьому тут головне питання - чи буде введена градація для споживачів, і як бути тим верствам населення, які мають електричне опалення та електричні плити для приготування їжі.

"Тарифи на послуги водоканалів зростуть в середньому на 30%, але потрібно дивитися по регіонах, тому що в деяких містах зростання буде до 45%", — додав Попенко.

Раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Нагадаємо, в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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