Відчутний удар по гаманцях: в Україні рекордно здорожчав популярний фрукт

В Україні різко здорожчали фрукти, а вартість деяких з них побила усі рекорди.

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Яблука цьогоріч в Україні вже не такі доступні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили аналітики:

В Україні стрімко зросла вартість яблук

Зелень на ринку подорожчала в середньому на 50%

Ціни на фрукти залишатимуться високими ще кілька місяців

Ціни на фрукти в Україні продовжують зростати. Абсолютними "рекордсменами" на ринку стали яблука, які піднялися у ціні за рік на 106,4%. Про це пише Agronews.ua з посиланням на аналіз даних Держстату.

Станом на сьогодні один кілограм яблук в Україні можна купити приблизно за 42,31 гривні. Таке підвищення ціни є рекордним, підкреслюють аналітики.

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Окрім яблук на ринку здорожчали і інші фрукти. Наприклад, лимони зросли у ціні на 35%. Також в Україні стрімко дорожчає зелень - у порівнянні з минулим роком ціни на петрушку і кріп піднялись на 45-55%.

"Основними причинами такого стрімкого зростання цін на фрукти та зелень є низький врожай минулого сезону, збільшення витрат на імпорт через логістичні проблеми та девальвацію гривні, а також зростання витрат на енергоносії для тепличних господарств, що вирощують зелень", - йдеться у статті.

Згідно з прогнозами експертів, високі ціни на фрукти зберігатимуться до нового сезону збору врожаю, який почнеться у липні-серпні 2025 року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, у травні 2025 року очікується незначне здешевлення овочів - до 7% проти квітневих цін. Про це розповіла головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало.

Раніше стало відомо, що в Україні знизились ціни на нефасовані курячі яйця категорії С1. Великі супермаркети продають їх у середньому по 5,22 грн за штуку (52,2 грн за десяток), що на 1,03 грн/штука (10,3 грн/десяток) дешевше, ніж на початку місяця.

Напередодні, як писав Главред, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попередив, що найближчими місяцями в Україні очікується поступове підвищення цін на хліб.

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