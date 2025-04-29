Ціни повзуть вгору: в Україні швидко дорожчає базовий продукт

У квітні спостерігається помітне зростання цін на продукти харчування.

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Ціни на соняшникову олію / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Соняшникова олія продовжує дорожчати

Її вартість зросла в середньому на 1-2 гривні за пляшку

В Україні продовжують зростати ціни на соняшникову олію. Про це свідчать дані порталу Мінфін.

Так, за останніми даними, у квітні 2025 року спостерігається помітне зростання цін на основні продукти харчування порівняно з березнем. Зокрема, соняшникова олія демонструє стійку тенденцію до подорожчання, що викликає занепокоєння серед споживачів.

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Зазначається, що вартість соняшникової олії популярних марок "Олейна" та "Щедрий Дар" зросла в середньому на 1-2 гривні за пляшку об'ємом 850 мл.

Якщо в березні середня ціна на олію "Олейна" становила 78,36 грн, то тепер вона досягла 79,82 грн. Водночас, олія "Щедрий Дар" подорожчала з 79,92 грн до 80,66 грн.

Ціни на олію / фото: Мінфін

Варто зауважити, що найвигідніші ціни на соняшникову олію спостерігаються в мережі супермаркетів Novus, де "Олейна" коштує 74,99 грн.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на яйця в Україні можуть продовжити знижуватись. Зокрема, вже у травні, після свят, пропозиція яєць на ринку збільшиться за рахунок продукції з господарств населення. Що призведе до зниження цін на прилавках приблизно на 25%.

Також відомо, що найближчими місяцями в Україні очікується поступове підвищення цін на хліб. Однак, зростання вартості буде поміркованим — щомісячне підвищення цін коливатиметься в межах 1,5–1,8%.

Крім того, ціна на тепличні огірки в Україні продовжує суттєво падати. Ця тенденція уже продовжується не один день.

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