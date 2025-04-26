На скільки зросте ціна на хліб: експерт зробив неочікуваний прогноз

Чи зростуть ціни найближчим часом і як держава стримує різке підвищення вартості.

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Ціни на хліб зміняться / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Читайте в матеріалі:

На скільки подорожчає хліб найближчим часом

Чому не буде різких стрибків цін

Як інфляція впливає на ринок випічки

Найближчими місяцями в Україні очікується поступове підвищення цін на хліб. Про це в ефірі телеканалу "КИЇВ24" повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За словами експерта, зростання вартості буде поміркованим — щомісячне підвищення цін коливатиметься в межах 1,5–1,8%. Різких стрибків вартості на 10–15% за місяць не прогнозується.

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Пендзин пояснив, що ціни на масові сорти хліба частково контролюються державою. Щоб компенсувати зростання витрат, виробники піднімають ціни на інші види продукції — тістечка, торти, печиво та випічку преміумкласу.

"Черги за хлібом нам не загрожують. Продукт дорожчатиме поступово і без паніки", — наголосив економіст.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Він також додав, що ринок залишається стабільним, а інфляція у квітні вже сягнула близько 14,6%.

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Як повідомляв Главред, у квітні найбільше серед інших видів м'яса подорожчала свинина. Зокрема, підчеревина, ребра, лопатка, ошийок додали в ціні 4,1-9,5%, адже страви саме зі свинини є ключовими на великодньому столі.

Водночас, з початку квітня поточного року на українському ринку спостерігається поступове зростання цін на столові буряки. Запаси овоча скорочуються, тим часом серед споживачів справжній ажіотаж.

Тим часом українські фермери змушені знижувати ціни на картоплю через надлишок продукції на ринку. Більшість виробників прагнуть швидко реалізувати залишки врожаю, оскільки якість овочів поступово погіршується.

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