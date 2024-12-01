'До дна Росії ще далеко': рубль буде знецінюватися ще більше - експерт Новак

До кінця 2024 року буде ще кілька хвиль девальвації рубля.

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Експерт відповів, що буде з курсом рубля далі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що сказав Новак:

Росія рухається шляхом знецінення рубля

Аж до початку 2025 року буде ще кілька хвиль девальвації рубля

Один долар США після удару Орєшніком уже кілька днів коштує більше 110 російських рублів. Голова Комітету економістів України Андрій Новак дав відповідь на запитання, це вже межа чи рубль знеціниться ще більше.

На його думку, курс, який ми вже бачили – 113 рублів за долар і 120 рублів за євро, точно ще не є дном.

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"До дна Росії ще далеко, але вона впевнено рухається шляхом знецінення рубля. До кінця 2024 року буде ще кілька хвиль девальвації рубля", - сказав Новак в інтерв'ю Главреду.

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Як пояснює Голова Комітету економістів України, ближче до кінця року компанії підбивають підсумки і намагаються захистити свої доходи, замінюючи рублеві доходи на тверді валюти.

"Тож буде підвищений попит на долар і євро", - резюмував Новак.

Новак про різкий обвал рубля - що відомо

Як пояснює голова Комітету економістів України Андрій Новак, партнери РФ відмовляються від співпраці. На його думку, зараз у Росії ситуація така, коли будь-який крок матиме негативні наслідки для економіки.

Як раніше повідомляв Главред, також було названо причину стрімкого падіння рубля. На агресора Росію, на думку Новака, чекають нові санкції, причому ще жорсткіші, ніж були раніше.

Новак висунув припущення, що економіка дозволить Росії воювати ще півроку. Річ у тім, що кожен удар Орєшніком добиватиме рубль.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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