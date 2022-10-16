Потрібно встигнути купити до зими: в Україні стрімко зростають ціни на консерви

Ціни на консерви / pixabay

Ціни на продукти в Україні рекордно зростають. Як повідомляють експерти, особливо активізувався попит на консервовану продукцію.

Як повідомляє Мінфін, ціни на консерви тільки в порівнянні з вереснем зросли так, як раніше, до війни, не виростали за цілий рік. Рекордсменами в цій гонці подорожчання стали шпроти в олії.

Повідомляється, що продуктовий ажіотаж посилився після масованої ракетної атаки на об'єкти української інфраструктури.

На цьому тлі різко зріс попит на продукти тривалого зберігання, які не вимагають додаткового приготування. Через це консерви активно ростуть в ціні.

Консервовані зелений горошок, кукурудза, кабачкова ікра і огірки порівняно з вереснем зросли в ціні в середньому на 3,85%. За півмісяця вартість 500 грамів такої продукції зросла в середньому до 82,70 грн. Це майже на 6,5% вище, ніж було у вересні.

Другу позицію за темпами подорожчання займає кабачкова ікра, яка зросла в ціні майже на 4,5%. Середня вартість однієї баночки ікри становить 45,28 гривні.

Рекордсменами стали рибні консерви. Ціни на них в середньому зросли на 7,74%. Безумовним лідером подорожчання стали шпроти в олії. Всього за місяць їх ціна піднялася на 16,56%.

Зараз середня вартість баночки шпротів становить 71,51 гривні.

При цьому сардини навіть трохи подешевшали, а вартість бичків в томаті залишилася на колишньому рівні.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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