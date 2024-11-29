Побили 7-річний рекорд: в Україні рвонули вгору ціни на популярний овоч

Українцям доводиться викласти майже 100 гривень за кілограм.

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В Україні ціни на популярний овоч рвонули вгору / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

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Чому в Україні подорожчали томати

Що буде з цінами далі

Цього тижня в Україні помітно зросли ціни на тепличні помідори. Основною причиною подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції місцевих томатів, оскільки більшість тепличних господарств завершили поточний цикл вирощування цієї культури.

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що наразі тепличні помідори продаються за ціною 80-90 грн/кг ($1,92-2,16/кг), що на 13% вище порівняно з кінцем минулого тижня, пише Главред.

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Ці показники стали найвищими на українському ринку за останні 7 років.

Як зазначають виробники, обсяги збору томатів у вітчизняних теплицях залишаються мінімальними, що дало змогу продавцям підняти вартість продукції, що залишилася. При цьому компенсувати дефіцит за рахунок імпортних поставок поки що не вдається.

Варто підкреслити, що ціни на тепличні помідори в Україні зараз на 49% вищі, ніж наприкінці листопада 2023 року.

За прогнозами учасників ринку, найближчим часом очікується збільшення поставок томатів із Туреччини. З урахуванням завершення сезону в українських теплицях, основна пропозиція овочів, найімовірніше, формуватиметься за рахунок імпортної продукції.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні до кінця року зростатиме ціна на різні види хліба. Це відбувається через підвищення вартості на сировину, енергоносії та логістику.

Також відомо, що в Україні стабілізувалися ціни на овочі борщового набору. Завдяки імпорту вдалося стримати зростання цін на картоплю.

Водночас виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що з часом високий попит на товари перед зимовими святами може спричинити підвищення цін. За його словами, підвищення цін на продукти триватиме приблизно до першої декади січня.

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