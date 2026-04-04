Ціни злетіли до 170 грн/кг: перший врожай популярного овоча б’є рекорди

Руслана Заклінська
4 квітня 2026, 16:32
Попри ранній початок сезону, вітчизняний продукт наразі програє у ціні турецькому імпорту.
Ціни на помідори в Україні стрімко зростають

Коротко:

  • В Україні почався сезон тепличних томатів
  • Ціни зросли до 150-170 грн/кг
  • Дешевшими є томати з Туреччини

Українські тепличні комбінати розпочали сезон реалізації томатів нового врожаю. Проте поява місцевої продукції на ринку не лише не зупинила подорожчання, а й задала нову цінову планку. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Цьогоріч сезон стартував раніше, ніж торік. Водночас обсяги збору залишаються невеликими через несприятливі погодні умови.

Перші партії українських тепличних томатів наразі пропонують за ціною 150-170 грн/кг. В середньому томати наразі коштують на 66% дорожче, ніж на старті сезону минулого року.

Головною причиною такої високої вартості та малих обсягів збору фахівці називають несприятливі погодні умови, які сповільнили дозрівання плодів у теплицях. Справді великі партії вітчизняного помідора з'являться на прилавках не раніше ніж за два тижні.

Поки місцеві господарства лише набирають обертів, основну частку ринку все ще займає продукція з Туреччини. Імпортні овочі наразі є доступнішими за українські. Ціни на турецькі томати коливаються в межах 130-150 грн/кг залежно від якості та обсягів партій.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Скільки коштуватиме великодній кошик у 2026 році - прогноз експерта

У 2026 році великодній кошик для українців подорожчав. Кілограм домашньої паски коштуватиме 266,89 грн, а вартість набору інгредієнтів зросла майже на 15%, повідомив директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко.

Найдорожчими продуктами стали молоко (+49,6%) та борошно (+38,6%), подорожчали також яйця, дріжджі та родзинки. Єдиний продукт, який здешевшав, - цукор (-18%). Через високі ціни українці частіше обиратимуть домашню випічку або більш бюджетні варіанти.

Як повідомляв Главред, в Україні спостерігається дефіцит якісних яблук, через що ціни найближчим часом можуть зрости. Основна причина - порушення термінів збору та закладання на зберігання перестиглих плодів.

На початку квітня в Україні білоголова капуста подешевшала на 21%. Її продають по 3-9 грн/кг, що значно дешевше, ніж торік.

Також дешевшає картопля через збільшену пропозицію та наявність некондиційної продукції. Овоч реалізують по 5-11 грн/кг.

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

