В Україні дефіцит одного з основних фруктів - ціни можуть стрімко злетятіти

Руслана Заклінська
3 квітня 2026, 16:25
Директор аграрної спілки Віталій Нігалатій попередив про подорожчання фрукта.
В Україні дорожчатимуть яблука / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • На українському ринку бракує якісних яблук
  • Ціни на фрукт можуть найближчим часом зрости
  • Причини дефіциту - запізнілий збір врожаю та часткова перестиглість плодів

На українському ринку спостерігається дефіцит якісних яблук. Ціни на фрукт можуть зрости найближчим часом. Про це повідомив директор ТОВ "Молодіжна аграрна спілка" з Чернівецької області Віталій Нігалатій у коментарі AgroTimes.

Головною причиною дефіциту є недотримання термінів збору. Як пояснив експерт, значна частина врожаю потрапила до професійних сховищ уже перестиглою, що критично вплинуло на лежкість плодів.

відео дня

Додатковим негативним фактором стала позиція виробників. Частина аграріїв не використовували спеціальні препарати для відтермінування дозрівання, які дозволяють закласти яблуко на тривале зберігання в оптимальній кондиції.

"На мою думку, на ринку мало якісного товарного яблука, і воно буде дорожчати", - припустив Нігалатій.

У результаті пропозиція якісних товарних яблук скорочується швидше, ніж очікувалося. Це вже створює передумови для подальшого подорожчання продукції на ринку.

Яка вартість великоднього кошика у 2026 році

У 2026 році великодній кошик для українців обійдеться дорожче. Директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко повідомив, що кілограм домашньої паски коштуватиме 266,89 грн, а ціна всього набору інгредієнтів зросте майже на 15%.

Найдорожчими продуктами стали молоко (+49,6%) та борошно (+38,6%), також подорожчали яйця, дріжджі та родзинки. Єдиний продукт, який здешевшав - цукор (-18%). Через високі ціни українці частіше обиратимуть домашню випічку або більш бюджетні варіанти.

Як повідомляв Главред, на початку квітня в Україні на 21% подешевшала білоголова капуста. Наразі овоч продають по 3-9 грн/кг, що значно дешевше, ніж торік.

Також в Україні дешевшає картопля через збільшення пропозиції та наявність великої кількості некондиційної продукції. Наразі ціни становлять 5-11 грн/кг.

При цьому у квітні можливе незначне подорожчання продуктів через зростання цін на пальне. Економіст Олег Пендзин зазначив, що вплив буде переважно на логістику, але її частка у кінцевій вартості невелика, тож різкого стрибка цін очікувати не слід.

Про джерело: AgroTimes

AgroTimes — це українське галузеве медіа, яке спеціалізується на висвітленні тем, пов’язаних із аграрним сектором, сільським господарством та харчовою промисловістю.

