Великодній кошик здорожчав: скільки доведеться викласти за базовий набір

Як змінилася вартість традиційного великоднього кошику за останній рік і що на це вплинуло.

https://glavred.net/economics/pashalnaya-korzina-podorozhala-skolko-pridetsya-zaplatit-za-bazovyy-nabor-10754732.html Посилання скопійоване

Як здорожчали яйця та інші незмінні атрибути святкового кошику

Коротко:

Великодній кошик подорожчав на 12–17% за рік

Базовий набір продуктів коштує близько 482 грн

Цукор, ванілін та цукрова пудра стали дешевшими

Вартість традиційного великоднього кошику в Україні зросла за останній рік на 12–17% залежно від його наповнення. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

За підрахунками експертів, базовий кошик із паски, десятка крашанок, солі, хрону та свічки обійдеться в середньому 482 грн, що на 12,7% дорожче, ніж у 2025 році.

відео дня

Якщо додати твердий сир, ковбасу та гірчицю, ціна підніметься до 965 грн (+13,8%). А повний кошик із кагором, свіжими огірками, помідорами та салом коштуватиме 1 387 грн (+17%).

Традиційно незмінним атрибутом залишається куряче яйце. Десяток яєць за останній місяць подорожчав на 4%, досягнувши 86,4 грн, а порівняно з минулим роком – +13%.

Приготування 3–4 середніх пасок вдома за класичним рецептом обійдеться у 357,2 грн, що на 12,2% більше, ніж у 2025 році. Найбільше здорожчали родзинки (+27%, до 53,4 грн за 200 г), вершкове масло (+13,1%, 138 грн за 200 г) та молоко (+11,6%, 34 грн за півлітра).

Водночас частина продуктів подешевшала: цукор – на 12,6%, ванілін – на 26,8%, цукрова пудра – на 2,5%.

Як повідомляв Главред, в Україні спостерігається дефіцит якісних яблук, через що ціни найближчим часом можуть зрости. Основна причина - порушення термінів збору та закладання на зберігання перестиглих плодів.

Крім того, українські тепличні комбінати розпочали сезон реалізації томатів нового врожаю. Проте поява місцевої продукції на ринку не лише не зупинила подорожчання, а й задала нову цінову планку. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Нагадаємо, що На початку квітня в Україні білоголова капуста подешевшала на 21%. Її продають по 3-9 грн/кг, що значно дешевше, ніж торік.

Читайте також:

Про джерело: Український клуб аграрного бізнесу "Український клуб аграрного бізнесу", також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. У 2019 році УКАБ впевнено утримує статус асоціації № 1 в АПК України, об'єднуючи понад 100 знакових представників галузі — агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів, націлених на подальший розвиток вітчизняного агробізнесу. Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики. Клуб створено 2007 року групою аграріїв на чолі з Наталею Погожевою та Алексом Ліссітсою. Головний офіс асоціації знаходиться у Києві, пише Wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред