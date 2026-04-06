Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Великодній кошик здорожчав: скільки доведеться викласти за базовий набір

Руслан Іваненко
6 квітня 2026, 19:49
Як змінилася вартість традиційного великоднього кошику за останній рік і що на це вплинуло.
Цена, гривна
Як здорожчали яйця та інші незмінні атрибути святкового кошику / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Коротко:

  • Великодній кошик подорожчав на 12–17% за рік
  • Базовий набір продуктів коштує близько 482 грн
  • Цукор, ванілін та цукрова пудра стали дешевшими

Вартість традиційного великоднього кошику в Україні зросла за останній рік на 12–17% залежно від його наповнення. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

За підрахунками експертів, базовий кошик із паски, десятка крашанок, солі, хрону та свічки обійдеться в середньому 482 грн, що на 12,7% дорожче, ніж у 2025 році.

відео дня

Якщо додати твердий сир, ковбасу та гірчицю, ціна підніметься до 965 грн (+13,8%). А повний кошик із кагором, свіжими огірками, помідорами та салом коштуватиме 1 387 грн (+17%).

Традиційно незмінним атрибутом залишається куряче яйце. Десяток яєць за останній місяць подорожчав на 4%, досягнувши 86,4 грн, а порівняно з минулим роком – +13%.

Приготування 3–4 середніх пасок вдома за класичним рецептом обійдеться у 357,2 грн, що на 12,2% більше, ніж у 2025 році. Найбільше здорожчали родзинки (+27%, до 53,4 грн за 200 г), вершкове масло (+13,1%, 138 грн за 200 г) та молоко (+11,6%, 34 грн за півлітра).

Водночас частина продуктів подешевшала: цукор – на 12,6%, ванілін – на 26,8%, цукрова пудра – на 2,5%.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні спостерігається дефіцит якісних яблук, через що ціни найближчим часом можуть зрости. Основна причина - порушення термінів збору та закладання на зберігання перестиглих плодів.

Крім того, українські тепличні комбінати розпочали сезон реалізації томатів нового врожаю. Проте поява місцевої продукції на ринку не лише не зупинила подорожчання, а й задала нову цінову планку. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Нагадаємо, що На початку квітня в Україні білоголова капуста подешевшала на 21%. Її продають по 3-9 грн/кг, що значно дешевше, ніж торік.

Читайте також:

Про джерело: Український клуб аграрного бізнесу

"Український клуб аграрного бізнесу", також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. У 2019 році УКАБ впевнено утримує статус асоціації № 1 в АПК України, об'єднуючи понад 100 знакових представників галузі — агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів, націлених на подальший розвиток вітчизняного агробізнесу.

Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики. Клуб створено 2007 року групою аграріїв на чолі з Наталею Погожевою та Алексом Ліссітсою. Головний офіс асоціації знаходиться у Києві, пише Wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Великдень ціни на продукти курячі яйця новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна офіційно запропонувала Росії енергетичне перемир'я - названо дату

21:50Війна
РФ накопичила „Кинджали" та балістику: експерт оцінив, чи є ризик удару на свята

21:17Війна
Випаде сніг і вдарять сильні морози: в який регіон України повернеться зима

20:57Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 7 квітня: Тиграм — перешкоди, Собакам — жертви

Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

Леся Нікітюк з'явилася з фінгалом: "У мене ж дитина"

Вікна будуть чистими місяцями: чим натерти скло для бездоганнного блиску - лайфхак

Останні новини

21:50

21:47

21:36

21:31

21:17

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
20:57

20:54

20:48

20:31

Реклама
20:30

20:26

20:20

19:49

Великодній кошик здорожчав: скільки доведеться викласти за базовий набір

19:38

19:26

19:25

19:24

19:10

18:54

18:35

Реклама
18:31

18:19

18:00

17:38

17:34

17:15

17:11

16:54

16:35

16:23

15:59

15:55

15:30

15:23

15:09

15:05

14:57

14:46

14:19

14:17

Реклама
14:17

14:10

14:07

13:54

13:51

13:35

13:31

13:23

12:57

12:24

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини Рівного
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти