'Нам цього не уникнути': експерт назвав наслідки підвищення податків з 1 січня

Ситуація в економіці України безпосередньо залежить від подій на фронті, наголосив Андрій Новак.

https://glavred.net/economics/nam-etogo-ne-izbezhat-ekspert-nazval-posledstviya-povysheniya-nalogov-s-1-yanvarya-10627115.html Посилання скопійоване

Економічна ситуація в країні залежить від ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головні тези Новака:

Економічна ситуація в Україні тісно пов’язана з бойовими діями

Зростання податків є необхідним для забезпечення ресурсів для війни

Партнери допомагають покривати бюджетний дефіцит і підтримувати резерви НБУ

Економічна ситуація в Україні тісно пов’язана з подіями на фронті. Підвищення податків під час війни є вимушеним кроком, оскільки війна потребує значних ресурсів, які можна забезпечити через внутрішні джерела фінансування та завдяки зовнішній допомозі. Про це в інтервʼю Главреду розповів голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук Андрій Новак.

За його словами, ключовим чинником, який визначає економічну ситуацію, залишається війна. На жаль, 2024 рік не приніс зменшення інтенсивності бойових дій, а, навпаки, Росія посилила атаки, що негативно впливає на економіку. Новак наголосив, що це проявляється не лише у зростанні психологічного тиску на суспільство, яке спричинило чергову хвилю девальвації гривні, але й у прямих економічних збитках через атаки на енергетичну інфраструктуру та руйнування у прифронтових регіонах.

відео дня

"На жаль, чинник війни й надалі буде визначальним для економічної ситуації в наступному році (2025 році - Главред). Підвищення податків під час війни викликає шквал критики, але, на жаль, нам цього не уникнути. Тому що війна, особливо під час її інтенсифікації, потребує значних ресурсів, які можна взяти з двох джерел: власного бюджету (центрального та місцевого) і зовнішньої допомоги", - зазначив експерт.

Новак зауважив, що міжнародні партнери значно підтримують Україну, допомагаючи покривати дефіцит бюджету та поповнювати золотовалютні резерви НБУ, що є критично важливим для стабільності гривні. Однак, як зазначив економічний експерт, міжнародні партнери очікують, що Україна також докладатиме зусиль до наповнення свого бюджету.

"Тому, як би нам не хотілося, до підвищення податків слід ставитися обʼєктивно і розглядати їх в контексті обставин війни", - додав він.

Водночас Новак підкреслив, що підвищення податків може й негативно вплинути на економіку. За його словами, для бізнесу підвищення податків означає зменшення прибутковості, обмеження можливостей для інвестицій, розвитку та підвищення зарплат співробітникам. Для громадян це означає зниження купівельної спроможності та рівня життя, що вплине на більшість українців.

Підвищення податків в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про суттєве підвищення податків для населення та бізнесу. Основними змінами є підвищення військового збопу до 5% для громадян, 10% від мінімальної зарплати для ФОПів І, ІІ, IV груп, 1% від доходу для ФОПів III групи. Встановлення податку на надприбуток банків до 50%, а податку на прибуток фінансових компаній - 25%.

Також 4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9319, який переносить підвищення податків для ФОП та юросіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. За рішення проголосували 268 депутатів.

Як повідомляв Главред, 25 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набуття чинності підвищення податків для фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.

Читайте також:

Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред