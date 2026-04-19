Що відомо про новий податок для ФОП: Свириденко про деталі домовленостей з МВФ

МВФ з розумінням поставився до делікатності питання запровадження ПДВ для ФОП.

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) обговорюють альтернативи ПДВ для ФОП для наповнення бюджету на 2027 рік, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОП - як для суспільства, так і для парламенту", - написала вона у Telegram.

Прем'єр зазначила, що під час весняних зборів сторони дійшли згоди в тому, що це дійсно чутлива тема і неконструктивна ідея. За її словами, президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив про це представникам МВФ.

"Під час весняних зборів у Вашингтоні ми проводили численні консультації з МВФ та європейськими партнерами. Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік", - зазначила Свириденко.

Що передувало

Як повідомлялося, законопроект про скасування пільги зі сплати податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) можуть замінити продовженням з 1 січня 2027 року підвищеної ставки податку на прибуток банків, припускає президент Національної асоціації банків України Сергій Наумов.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні готується новий податковий законопроект. Громадянам буде дозволено користуватися пільговим режимом оподаткування доходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як хочуть оподатковувати віртуальні активи. Проект закону про оподаткування криптовалют готується до першого читання.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набрання чинності підвищення податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

