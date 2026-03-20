Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири: скільки доведеться заплатити

В Україні продовжують діяти правила оподаткування нерухомості, проте багато власників житла тільки зараз починають звертати на них увагу. Йдеться про так званий податок на нерухомість в Україні, який вже активно поповнює бюджети.
За перші два місяці 2026 року українці перерахували значну суму — і показники продовжують зростати, йдеться в повідомленні Державної податкової служби.
Так, у січні–лютому 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 2,3 млрд грн податку на нерухомість.
Це на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зростання надходжень пояснюється відразу кількома причинами:
- збільшенням кількості об'єктів нерухомості
- зростанням вартості житла
- більш активною сплатою податків
Хто зобов'язаний сплачувати податок на нерухомість
Важливо розуміти, що податок на квартиру в Україні зобов'язані сплачувати не всі.
Він нараховується лише у разі перевищення встановленої площі житла:
- для квартир — понад 60 кв. м
- для будинків — понад 120 кв. м
- якщо є і квартира, і будинок — понад 180 кв. м
Таким чином, власники невеликого житла найчастіше звільнені від сплати.
Платниками є:
- фізичні особи
- юридичні особи
- нерезиденти
Головна умова — наявність у власності нерухомості.
Як розраховується податок
Податок нараховується не на всю площу, а тільки на "зайві" квадратні метри.
Якщо у нерухомості кілька власників, діє розподіл:
- при частковій власності — кожен платить за свою частину
- при спільній — один із власників за домовленістю або рішенням суду
- при розділеному майні — кожен платить окремо
Де найбільші надходження
Найбільше коштів від податку на нерухомість традиційно надходить із великих та економічно активних регіонів:
- Київ — 489,8 млн грн
- Київська область — 238,2 млн грн
- Львівська область — 232,7 млн грн
- Дніпропетровська область — 217,3 млн грн
Це пов’язано з високою концентрацією житла та бізнесу.
Вам може бути цікаво:
- Зникає з прилавків: в Україні дефіцит популярного овоча, ціни злетіли
- Долар різко почав падати, євро злетів: новий курс валют на 23 березня
- Справжня несподіванка: якими будуть ціни на яйця на Великдень
Про джерело: Державна податкова служба України
Державна податкова служба України — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія".
Служба реалізує:
- державну податкову політику;
- державну політику щодо адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
