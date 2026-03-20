Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири: скільки доведеться заплатити

Платити його повинні не всі українці.

Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири

Ви дізнаєтеся:

Скільки вже заплатили українці за свої квадратні метри

Хто повинен сплачувати податок на нерухомість

В Україні продовжують діяти правила оподаткування нерухомості, проте багато власників житла тільки зараз починають звертати на них увагу. Йдеться про так званий податок на нерухомість в Україні, який вже активно поповнює бюджети.

За перші два місяці 2026 року українці перерахували значну суму — і показники продовжують зростати, йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Так, у січні–лютому 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 2,3 млрд грн податку на нерухомість.

Це на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зростання надходжень пояснюється відразу кількома причинами:

збільшенням кількості об'єктів нерухомості

зростанням вартості житла

більш активною сплатою податків

Хто зобов'язаний сплачувати податок на нерухомість

Важливо розуміти, що податок на квартиру в Україні зобов'язані сплачувати не всі.

Він нараховується лише у разі перевищення встановленої площі житла:

для квартир — понад 60 кв. м

для будинків — понад 120 кв. м

якщо є і квартира, і будинок — понад 180 кв. м

Таким чином, власники невеликого житла найчастіше звільнені від сплати.

Платниками є:

фізичні особи

юридичні особи

нерезиденти

Головна умова — наявність у власності нерухомості.

Як розраховується податок

Податок нараховується не на всю площу, а тільки на "зайві" квадратні метри.

Якщо у нерухомості кілька власників, діє розподіл:

при частковій власності — кожен платить за свою частину

при спільній — один із власників за домовленістю або рішенням суду

при розділеному майні — кожен платить окремо

Де найбільші надходження

Найбільше коштів від податку на нерухомість традиційно надходить із великих та економічно активних регіонів:

Київ — 489,8 млн грн

Київська область — 238,2 млн грн

Львівська область — 232,7 млн грн

Дніпропетровська область — 217,3 млн грн

Це пов’язано з високою концентрацією житла та бізнесу.

Про джерело: Державна податкова служба України Державна податкова служба України — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія". Служба реалізує: державну податкову політику;

державну політику щодо адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

