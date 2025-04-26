Масштабний збій в Україні: розрахуватися карткою наразі неможливо, деталі

Коротко:
- Зафіксовано технічний збій у Ощадбанку
- Безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро недоступна
- Розрахуватися карткою в магазинах, метро та інших місцях наразі теж неможливо
Зранку, 26 квітня, через технічний збій у Ощадбанку тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро в Києві. Про це повідомляє КМДА.
Зазначається, що наразі фахівці банку працюють над усуненням несправності.
За даними КМДА, сплатити за проїзд можна:
- транспортною картою;
- qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
- паперовим qr-квитком.
Водночас, у соцмережах пишуть, що по всій Україні зафіксовано масштабний збій платіжних систем - розрахуватися карткою в магазинах, метро та інших місцях наразі неможливо.
Збій у Дії
Також спостерігаються проблеми у роботі застосунку Дія. При вході українцям показує помилку.
В пресслужбі Дії повідомили, що через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків.
"Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів. Вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою. Просимо вибачення за тимчасові незручності й дякуємо за розуміння", - йдеться в повідомленні.
Збій у Новій пошті
Крім того, є повідомленні про збій у роботі застосунку Нової пошти. В компанії повідомили, що сервіси Нової пошти тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника.
"Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака. Станом на 9:00 суботи, 26 квітня, проблема усувається. Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00. Про оновлення будемо сповіщати додатково", - йдеться в повідомленні.
Реакція нардепа
Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що сьогодні українцям не завадять паперові документи.
"Не знаю, що трапилось, але судячи з того що я бачу, не працює дуже великий інфраструктурний обʼєкт, який обслуговував фінансові установи, поштового перевізника, і так далі", - написав він.
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 23 березня в Укрзалізниці стався масовий технічний збій, через який перестали працювати онлайн сервіси. Придбати квитки у застосунку чи на сайті було неможливо.
22 грудня 2024 року країна-агресор Росія здійснила масштабну хакерську атаку на українські реєстри. Зокрема, росіяни вкрали інформацію з Державного реєстру актів цивільного стану.
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Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)?
Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.
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