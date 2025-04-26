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Масштабний збій в Україні: розрахуватися карткою наразі неможливо, деталі

Марія Николишин
26 квітня 2025, 09:20
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Фахівці працюють над усуненням несправності.
Масштабний збій в Україні: розрахуватися карткою наразі неможливо, деталі
Технічний збій у Ощадбанку / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

  • Зафіксовано технічний збій у Ощадбанку
  • Безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро недоступна
  • Розрахуватися карткою в магазинах, метро та інших місцях наразі теж неможливо

Зранку, 26 квітня, через технічний збій у Ощадбанку тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро в Києві. Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що наразі фахівці банку працюють над усуненням несправності.

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За даними КМДА, сплатити за проїзд можна:

  • транспортною картою;
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
  • паперовим qr-квитком.

Водночас, у соцмережах пишуть, що по всій Україні зафіксовано масштабний збій платіжних систем - розрахуватися карткою в магазинах, метро та інших місцях наразі неможливо.

Збій у Дії

Також спостерігаються проблеми у роботі застосунку Дія. При вході українцям показує помилку.

В пресслужбі Дії повідомили, що через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків.

"Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів. Вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою. Просимо вибачення за тимчасові незручності й дякуємо за розуміння", - йдеться в повідомленні.

Збій у Новій пошті

Крім того, є повідомленні про збій у роботі застосунку Нової пошти. В компанії повідомили, що сервіси Нової пошти тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника.

"Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака. Станом на 9:00 суботи, 26 квітня, проблема усувається. Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00. Про оновлення будемо сповіщати додатково", - йдеться в повідомленні.

Реакція нардепа

Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що сьогодні українцям не завадять паперові документи.

"Не знаю, що трапилось, але судячи з того що я бачу, не працює дуже великий інфраструктурний обʼєкт, який обслуговував фінансові установи, поштового перевізника, і так далі", - написав він.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 23 березня в Укрзалізниці стався масовий технічний збій, через який перестали працювати онлайн сервіси. Придбати квитки у застосунку чи на сайті було неможливо.

22 грудня 2024 року країна-агресор Росія здійснила масштабну хакерську атаку на українські реєстри. Зокрема, росіяни вкрали інформацію з Державного реєстру актів цивільного стану.

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